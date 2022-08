Samsung Galaxy Z Fold4: il suo prezzo trapelato prima del lancio

In queste ore sono trapelate sul web le specifiche complete del nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold 4; non di meno, anche il suo prezzo ufficiale è trapelato prima del debutto.

Sappiamo tutti che domani l’azienda sudcoreana leader del mercato terrà un nuovo evento di lancio per presentare dei gadget di punta davvero incredibili; conosceremo il Galaxy Z Fold4, lo Z Flip4, i nuovissimi Watch 5 e Watch 5 Pro e gli auricolari next-gen Buds Pro2. Adesso, grazie al portale di windfuture.de, scopriamo un rapporto dettagliato sulle funzionalità del pieghevole premium prossimo al debutto.

Samsung Galaxy Z Fold4: tutto quello che c’è da sapere

Il foldable avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici (Infinity Flex, come viene chiamato), in grado di garantire una risoluzione di 2176 x 1812 pixel. L’aspect ratio sarà di 21,6:18 e i PPI saranno 374. Non mancherà la protezione sullo schermo di Gorilla Glass Victus+.

Anteriormente vedremo uno schermo AMOLED Infiity-O da 6,2 pollici con risoluzione di 2316 x 904 pixel e aspect ratio 23,1:9. Ci sarà il supporto al refresh rate adattivo fino a 120 Hz su entrambi i pannelli. Non mancherà Android 12 con skin One UI.

Sotto la scocca avremo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con 12 GB di RAM e memorie da 256, 512 GB o 1 TB (con 16 GB di RAM). La batteria sarà da 4400 mAh con fast charge da 25W e wireless charging da 15w.

Ci sarà una fotocamera UDC da 4 Megapixel con apertura f/1.8 e anteriormente invece, una fotocamera da 10 mega. Posteriormente troveremo una main camera da 50 Mpx con OIS e autofocus dual pixel, una ultrawide da 12 Mpx e un tele da 10 Mpx con zoom ottico 3X.

Completerà il tutto una S Pen (non in scocca), il supporto per la eSIM, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, speaker AKG e certificazione IPX8.

I prezzi partiranno da 1799€ per la versione da 256 GB e saliranno fino a 1899€ per la variante da 512 GB. Ancora sconosciuto il prezzo della variante da 1 TB. Preordini dal 10 agosto, in vendita dal 25 del mese.

Intanto, il modello precedente (Galaxy Z Fold3) lo trovate in sconto a soli 1539,99€ su Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.