Galaxy Z Fold4: Samsung migliora un componente cruciale

Mentre la data di lancio di Samsung Galaxy S21 FE si fa sempre più vicina, le voci circa i progetti futuri del colosso sudcoreano vedono il team di sviluppo impegnato a migliorare la fotocamera sotto il display di Samsung Galaxy Z Fold4. Come sappiamo l’azienda di Seul è il primo produttore al mondo di smartphone pieghevoli, merito ovviamente delle incredibili prestazioni di Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 – anche se molti utenti non si possono certo dire soddisfatti dello stato della One UI 4.0 -, ma la compagnia ha intenzione di rimarcare il suo predominio sul mercato andando a migliorare proprio la fotocamera sotto il display.

La fotocamera sotto il display di Samsung Galaxy Z Fold4 farà faville

La tecnologia UDC (Under Display Camera) di prima generazione presente su Samsung Galaxy Z Fold3 fornisce dei risultati tutto sommato piuttosto soddisfacenti, ma le ultime informazioni pubblicate in rete svelano che Samsung ha iniziato a lavorare su una nuova generazione della tecnologia UDC in grado di offrire una migliore esperienza utente, oltre a una qualità d'immagine superiore. Alcune voci provenienti dalla Corea del Sud, inoltre, indicano che tale tecnologia sarebbe già adesso in fase di test su alcuni display con tecnologia OLED, segno che l’azienda sta agendo in lungo anticipo per arrivare alla prova del mercato con tutte le carte in regola per soddisfare i propri utenti.

Samsung ha incrementato la produzione dei display foldable per sostenere una crescita della domanda piuttosto sostenuta: nel 2022, infatti, conta di vendere 18 milioni di unità di cui 13 saranno impegnati esclusivamente per i suoi smartphone pieghevoli.