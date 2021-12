Samsung Galaxy S21 FE: ci siamo quasi, è tutto pronto

Il design del Samsung Galaxy S21 FE è appena stato rivelato (di nuovo) attraverso la pagina di supporto ufficiale della compagnia, insieme alle cover ufficiali realizzate dall'OEM coreano.

Samsung Galaxy S21 FE: pagina di supporto online

Lo smartphone Samsung a lungo ritardato, il Galaxy S21 FE, dovrebbe finalmente diventare ufficiale il mese prossimo durante il Consumer Electronics Show (CES) 2022. Con l'avvicinarsi del debutto, stiamo conoscendo sempre di più sul telefono, anche se la maggior parte dei le informazioni relative allo smartphone sono già state trapelate in passato.

Nell'ultima fuga di notizie, i rendering ufficiale del telefono sono emersi online poiché la pagina di supporto per il prossimo telefono è stata pubblicata sul sito Web ufficiale per la regione degli Emirati Arabi Uniti di Samsung.

Insieme a ciò, la compagnia ha anche mostrato altri tre prodotti relativi al Galaxy S21 FE sul sito Web, che sono le cover ufficiali. Sono molto simili a ciò che l'azienda ha offerto in passato per la maggior parte dei suoi telefoni premium: Clear View Cover, Silicone Cover e Clear Standing Cover.

I render mostrano un design che ormai è diventato familiare. C'è un foro sul pannello frontale per alloggiare la fotocamera selfie insieme ad un comparto fotografico sul posteriore dotato di tre lenti nell'angolo in alto a sinistra, proprio come l'originale Galaxy S21.

Mentre lo smartphone verrà lanciato a gennaio, si ritiene che otterrà un debutto molto “contenuto” e che non disporrà di un evento speciale dedicato. Inoltre, la fornitura iniziale dovrebbe essere bassa a causa della continua carenza di chip.

Il telefono dovrebbe essere disponibile in quattro colori: bianco, nero, rosa e verde. Sulla base delle indiscrezioni e delle indiscrezioni finora, potrebbe essere dotato di un display Full HD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 888 o dal chipset Exynos 2100 dell'azienda, a seconda della regione in cui verrà venduto.

Verrà reso disponibile in due varianti di memoria: 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna. Sarà alimentato da una batteria da 4.380 mAh e supporterà la tecnologia di ricarica rapida da 25 W. È probabile che venga fornito con il sistema operativo Android 11 e la skin personalizzata Samsung OneUI 3.1.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, il dispositivo avrà un sensore principale da 64 MP, abbinato a un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Il telefono potrebbe ospitare uno snapper da 32 MP per selfie e chat video.