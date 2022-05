Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: ci saranno nuovi colori?

Sembra che i nuovi foldable di casa Samsung, i Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, potrebbero presentare delle nuove colorazioni esclusive. A dirlo è un noto analista online.

Sappiamo tutti che i pieghevoli dell’OEM sudcoreano sono prossimi al debutto; dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell’estate e ora si apprende che Galaxy Z Flip4 potrebbe presentare, oltre ad un nuovo schermo esterno, anche delle tinte esclusive. Non di meno, anche il Fold4 poi, dovrebbe arrivare in nuovi colori, ma al momento non sappiamo molto a riguardo.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4: cosa sappiamo?

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato Ross Young, il CEO di DSCC attraverso un tweet online. Si dice che il gigante tecnologico svelerà presto i device in alcune versioni differenti, ma è meglio prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.

Z Flip 4 colors – Gold, Gray, Light Blue and Light Violet

Fold 4 colors – Beige, Black and Gray



Gold Z Flip 4 should be interesting. — Ross Young (@DSCCRoss) May 4, 2022

Andiamo con ordine: lo Z Flip4 potrebbe avere quattro colorazioni: Gold, Sivler, Blue e Violet. Incredibilmente, non dovrebbe esserci la Cream e la Black. Ad ogni modo, potrebbero arrivare delle versioni speciali personalizzate (BeSpoke, per esempio), ma è presto per dirlo. Z Flip3 intanto, oggi lo portate a casa ad un prezzo davvero eccezionale: 859,79€.

Sul Fold invece, leggiamo che ci saranno tre tinte: beige, black e gray. Da una parte avremo il classico nero lucido, dall’altra invece, ci saranno le due tinte inedite.

Secondo rapporti precedenti, scopriamo che questo terminale potrebbe disporre di una batteria di dimensioni generose, ma ciò che stupirà sarà proprio la cella energetica a bordo del Flip4. 3303 mAh ma con tecnologie nuove che permetteranno di avere una maggiore autonomia. Lo schermo esterno di questo device a conchiglia sarà più grande di 2 pollici.

Ad oggi non ci sono molti dettagli su questi gadget; certo, abbiamo letto tante indiscrezioni, ma è presto per confermare tutto. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.