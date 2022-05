Samsung Galaxy Z Flip4 avrà un display esterno generoso

Secondo quanto si apprende, sembra che il futuro Samsung Galaxy Z Flip4 disporrà di uno schermo esterno ben più generoso di quello attuale; ecco l’ultima indiscrezione emersa online.

Sappiamo che il mercato dei foldable cresce a dismisura e Samsung è l’azienda leader del mercato. Oggi c’è una maggiore disponibilità di questi terminali, hanno un’autonomia buona, una robustezza incredibile e un software molto frizzante. Inoltre, sono spesso più economici del previsto. Il Flip3 è proprio il più venduto al mondo per questi motivi e ora sembra che la compagnia continuerà questa tendenza con il nuovo modello che, si dice, avrà una funzionalità unica.

Se ci pensate, uno dei limiti maggiori dello Z Flip3 (attualmente in vendita in sconto su Amazon a soli 859,79€) risiede proprio nel suo schermo da 1,9″, troppo piccolo per vedere le notifiche e troppo stretto per utilizzare il device a schermo chiuso. Ora però, le cose cambieranno: la compagnia realizzerà un nuovo modello avente uno schermo esterno più generoso.

Samsung Galaxy Z Flip4: quello che c’è da sapere

La compagnia infatti, vuole risolvere il problema del display esterno inserendo un monitor leggermente più generoso. A riportare ciò che afferma Ross Young, scopriamo che potrebbe essere più grande di circa 2 pollici.

Se questo dovesse rivelarsi veritiero, gli utenti potranno fare un uso completamente nuovo del cellulare, magari sfruttandolo anche da chiuso. Non di meno, si ipotizza che il modello next-gen avrà una batteria più capiente. Questo dovrebbe garantire un’autonomia senza paragoni.

Z Flip 4 will have a larger cover display than the z Flip 3. Begins with a 2 rather than 1.9"… — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Ad ogni modo, mancano diversi mesi al debutto dei nuovi foldable/flip phone di Samsung. Non vediamo l’ora di scoprire maggiori novità in merito nei giorni a venire. Vi terremo aggiornati.

Come detto, il Galaxy Z Flip3 è in sconto ma siate veloci: non sappiamo quanto durerà l’offerta (859,79€). Ha il modem 5G, il processore Snapdragon 888 di Qualcomm e 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

