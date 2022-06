Samsung Galaxy Z Fold4: ci sarà una versione da 1 TB, pare

Secondo quanto si apprende, il futuro Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe presentare uno storage immenso. Di fatto, l’OEM sudcoreano sta sviluppando i foldable del futuro. Parliamo dello Z Flip4 e del pieghevole a libro più iconico di tutti i tempi. Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio, scopriamo nuovi dettagli.

Le fughe di notizie si susseguono giorno dopo giorno; i rapporti usciti finora hanno rivelato tutte le informazioni più importanti sui suddetti smartphone in arrivo. Dal report di oggi scopriamo quale sarà la memoria interno del Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4: storage al top, ma non ci sarà lo slot microSD

Stando a quanto si legge, l’ammiraglia pieghevole riceverà una versione con 1 TB di spazio interno. L’ampia capacità di memoria pare che sia dovuta al fatto che il terminale, come da tradizione, non disporrà dello slot per le schede microSD.

Se ricordate bene, questo non è di certo il primo device di Samsung con 1 TB di memoria. Anche l’S22 Ultra ha una variante con tanto spazio all’interno, ma la prima volta che abbiamo visto una simil memoria è stato nel 2019 con l’S10 Plus.

Solitamente, la compagnia offre telefoni di punta con 256 e 512 GB, ma si dice che presto verrà aggiunta anche l’opzione da 1 TB. Stando alle ultime indiscrezioni, il gadget potrebbe costare più di 2000 dollari. Il modello da 512 GB invece, 1899$. Sicuramente, la versione più economica potrebbe superare – di poco – il limite dei 1500$.

Vniamo alle ultime indiscrezioni; lo Z Fold4 potrebbe avere uno schermo interno da 7,6 pollici e uno esterno da 6,2 pollici. Si dice che il nuovo modello sarà più corto ma più largo e questo dovrebbe migliorare l’usabilità generale.

Probabilmente, verrà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 appena svelato e si scopre che potrebbe avere un sensore pricipale da 50 Megapixel sul posteriore, con telelens con zoom 3X al seguito.

Dulcis in fundo, ci sarà Android 12 con skin One UI e una batteria da 4400 mAh con fast charge da 25W. Il modello Galaxy Z Fold3 invece, oggi si trova in sconto a soli 1599,00€ al posto di 1849,00€, con spedizione gratuita per tutti i membri possessori di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.