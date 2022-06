Samsung Galaxy Z Fold4: la svolta che non ci aspettavamo

Ci siamo: il settore dei foldable oggi è più in fermento che mai. Il mercato dei telefoni pieghevoli è dominato da Samsung, anche se ammettiamo che anche Huawei ha realizzato una serie di prodotti di punta che si piegano, ma alcuni di questi non hanno mai visto la luce del sole nel mercato internazionale. Tuttavia, l’ultima uscita, il Mate XS2 è arrivato anche da noi. Questo è uno smartphone veramente incredibile che pesa solo 255 grammi ed è dotato di fibra di vetro ultraleggera, lega di titanio e acciaio ultraresistente. Ora apprendiamo che anche il Galaxy Z Fold4 prossimo al debutto riceverà un grosso update sul versante del peso; sarà molto più leggero, come il rivale cinese.

Stando a quanto afferma una recente indiscrezione, il nuovo modello peserà solo 254 grammi, giusto un pelino più leggero del rivale. Pensiamo che questo valore sia stato fatto di proposito per contrastare apertamente la compagnia asiatica. Se pensate che il vecchio modello pesava 271 grammi, questo è un miglioramento davvero significativo.

Samsung Galaxy Z Fold4: sarà leggerissimo, pare

Stando a quanto affermano i report in queste ore, il nuovo foldable di Samsung avrà uno schermo interno da 7,6 pollici con risoluzione super risoluta, refresh rate adattivo fino a 120 hz e molto altro ancora. Le dimensioni dello stesso dovrebbero essre simili a quelle dell’iPad Mini da 8,3 pollici. Esternamente invece, il display sarà di 6,2 pollici con frequenza fissa a 120 Hz.

Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 appena annunciato, il SoC realizzato da TSMC con un nodo architettonico a 4 nanometri. Ci saranno moduli RAM di tipo LPDDR5 da 12 GB e memorie da 256 o 512 GB.

Grande aggiornamenti anche sul versante fotografico: tre sensori di qualità top (50+12+10 Megapixel). Anteriormente è prevista una selfiecam da 10 Mpx UDC.

Intanto, se cercate un foldable Samsung, vi consigliamo il Galaxy Z Fold3 a 1799,99€ con 512 GB di spazio interno.

