Samsung Galaxy Z Fold3 è il PIEGHEVOLE da comprare: ecco perché

Il Samsung Galaxy Z Fold3 migliora sempre più; a nostro avviso è uno dei pieghevoli da acquistare ad oggi. Noi ci riferiamo al mercato nostrano, perché, se andiamo a vedere quello cinese, troviamo un’offerta più ampia. Honor, Xiaomi, Vivo e OPPO hanno svelato i loro foldable ma non sono ancora venduti da noi. Fra i modelli presenti in Europa però, quello dell’azienda coreana è il migliore che si possa comprare.

Non solo è perfetto per la produttività visto che ha un doppio schermo con modalità Flex, ma la compagnia ha anche implementato ora l’applicazione Expert RAW Camera che introduce, appunto, il formato RAW per le foto, sul device. Certo, le lenti non sono performanti come quelle di S21 Ultra o S22 Ultra, ma è un buon terminale con cui realizzare immagini, ora più che mai.

Samsung Galaxy Z Fold3: così è completo

Giusto per completezza, spieghiamo che Export RAW Camera (è un update da soli 50 MB disponibile nelle impostazioni del telefono) è presente su moltissimi Galaxy da diverso tempo, solo che il Galaxy Z Fold3 non lo ha mai avuto. Con un po’ di ritardo, ora il terminale è diventato uno dei Best Buy più completi che ci siano. Costa ancora molto (anche se, da 1849,99€ lo pagate solo 1316,00€ su Amazon) ma rispetto ai competitor offre un’infinità di cose in più.

Come detto, ha il supporto per il pennino (S Pen Fold Edition o S Pen Pro) con cui prendere appunti, disegnare, fare schizzi al volo e progettare elementi grafici unici. La modalità Flex consente di svolgere due operazioni in simultanea o di fare videochiamate come se fossimo “al PC”, ma non solo. Il multitasking di alto livello è la vera killer feature di questo dispositivo. Fra app aperte su più pannelli, software in finestre fluttuanti, è impossibile non amare la versatilità di Z Fold3.

Cosa ne pensate? Vi piacciono i foldable? Ci farete un pensierino?

