Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: ecco la data della presentazione

L’attesa sembra essere giunta quasi al termine per tutti coloro che aspettando la versione migliorata di uno degli smartphone più amati da chi cerca telefono e tablet 2 in 1. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, di cui ora sappiamo la data della presentazione, annunciata ufficialmente dal colosso sudcoreano.

Un’attesa sicuramente ben motivata dal fatto che questo telefono probabilmente si presenterà in una versione più sottile e con specifiche più interessanti. Purtroppo però, a quanto sappiamo, questo dispositivo verrà lanciato solo in Cina e in Corea del Sud, almeno al momento. Quindi, se sei deluso o non hai voglia di aspettare abbiamo la soluzione per te.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: quando verrà presentato

Veniamo ora al fulcro della notizia. Con molta probabilità e prima di quanto previsto, il Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition verrà presentato il 21 ottobre 2024. Un comunicato ufficiale e un video pubblicato recentemente mostra che Samsung intende presentare questo “restyling” la prossima settimana.

Alcune voci spiegano che questo smartphone avrà una scocca più sottile, di circa 4,9 mm quando aperto e di circa 10,6 mm quando chiuso. Inoltre, quello che sta facendo veramente gola è che, stando a quanto trapelato, avrà una piega molto meno evidente. Questo è molto interessante per tutti gli amanti del genere, ma che non riescono a digerire quell’imperfezione del display.

A tutto questo si aggiunge anche una cornice in titanio, molto simile a quella presente ora sui Samsung Galaxy S24 Ultra. Il display “esterno” sarà da 6,5 pollici di diagonale e quello “interno” pieghevole da 8 pollici. Infine, anche la batteria dovrebbe essere più grande, offrendo così maggiore autonomia sul Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition.