Samsung Galaxy Z Fold 6 SE: un poster conferma la data di lancio

Da tempo circolano indiscrezioni su una possibile versione speciale del Samsung Galaxy Z Fold 6, inizialmente chiamata “Galaxy Z Fold 6 Slim” o “Galaxy Z Fold Special Edition”. Tuttavia, sembra che il nome ufficiale sarà diverso.

Un recente poster trapelato online rivela che lo smartphone pieghevole, indicato come Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, sarà disponibile in Corea del Sud entro la fine del mese.

Non si tratta delle uniche informazioni condivise sul web in queste ore. Sul sito web di Samsung India è rintracciabile la pagina dedicata ad una fantomatica “edizione speciale” del Galaxy Z Fold 6, lasciando così intendere un possibile ed imminente lancio proprio sul mercato indiano.

Quando esce Samsung Galaxy Z Fold 6 SE?

I preordini per Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition in Corea del Sud saranno aperti dal 18 al 24 ottobre, con il rilascio previsto per il 25 ottobre. Queste tempistiche fanno pensare che l’annuncio ufficiale del dispositivo possa avvenire poco prima dell’inizio dei preordini. Tuttavia, la disponibilità potrebbe essere limitata a mercati selezionati, come Corea del Sud e Cina, riducendo le possibilità di un lancio globale immediato.

Come detto, una curiosità riguarda la pagina che “sarebbe dedicata” a questa versione sul sito di Samsung India. Nonostante il nome “Special Edition” risulti chiaramente visibile, il dispositivo elencato sembrerebbe essere un normale Galaxy Z Fold 6 in arrivo con due colori speciali: “White” e “Crafted Black”. Questo fa ipotizzare che il termine “Special” si riferisca semplicemente alle varianti di colore, piuttosto che ad un modello completamente diverso.

Secondo le indiscrezioni, Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition avrà un design più sottile rispetto al modello standard. Inoltre, si vocifera che sarà dotato di un display principale da 8 pollici, leggermente più grande rispetto ai 7,6 pollici del modello normale. Lo stesso dicasi per il display esterno: Samsung Galaxy Z Fold 6 SE dovrebbe infatti montare un pannello da 6,5 pollici, anche questo più grande in paragone ai 6,3 pollici del Galaxy Z Fold 6 standard.