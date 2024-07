Samsung Galaxy Z Flip6 vittima delle torture di JerryRigEverything

Samsung ha fin da subito rassicurato i consumatori: Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 sono più resistenti dei predecessori.

Per avere conferma di queste dichiarazioni, il celebre youtuber Zack Nelson (JerryRigEverything) ha deciso di mettere sotto torchio uno dei sopracitati smartphone pieghevoli, vale a dire Samsung Galaxy Z Flip6.

Prova di forza per Samsung Galaxy Z Flip6

Il colosso sudcoreano, pur non avendo stravolto del tutto il design di Samsung Galaxy Z Flip6, è intervenuto per migliorarne la solidità costruttiva: un dettaglio fondamentale, specie considerandole il particolare form factor e le modalità di utilizzo. Nello specifico, l’azienda ha utilizzato materiali come il Gorilla Glass Victus 2 e la cornice Armor Aluminum, considerata più resistente del 10%. Oltretutto, ricordiamo che questo smartphone pieghevole gode di certificazione IP48 per la resistenza ad acqua e polvere.

JerryRigEverything ha scelto proprio Samsung Galaxy Z Flip6 come protagonista di uno dei suoi temuti di resistenza ed i risultati potete osservarli con i vostri occhi:

Il display pieghevole ha dimostrato lo stesso grado di resistenza ai graffi del Samsung Galaxy Z Flip5. Il pannello ha iniziato a graffiarsi una volta raggiunto il livello 2 della scala di Mohs. Tuttavia, lo schermo ha continuato a funzionare correttamente anche dopo essere stato a contatto per alcuni secondi con la fiamma dell’accendino. Il test ha visto poi l’utilizzo di un gran quantitativo di polvere, che però non ha compromesso il meccanismo di piegatura dello smartphone. Anche la prova di pressione applicata dal retro è stata superata alla grande, confermando l’ottima resistenza della cerniera.

Il pannello OLED del Samsung Galaxy Z Flip6 è protetto da una sottile pellicola in vetro, che però si è frantumata quando Zack ha provato a staccarla con l’ausilio di un coltello. A sorpresa, dopo aver rimosso del tutto entrambi i display dal telefono, le fotocamere hanno continuato a funzionare, al punto che lo youtuber ha pensato bene di divertirsi mettendone alla prova il sistema di stabilizzazione. Insomma, un risultato più che lodevole per il nuovo Samsung Galaxy Z Flip6 che, in termini di durabilità, può certamente dire la sua.