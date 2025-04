Xiaomi Redmi 14C (8/256 GB) a 105€ su Amazon: tra i low cost non ha rivali

Lo Xiaomi Redmi 14C non smette mai di stupire e si conferma, sempre di più, un best buy per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma di ottima qualità. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 105 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone, con Garanzia Italia, è acquistabile tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi Redmi 14C: ora è un best buy

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi 14C comprende il SoC MediaTek Helio G81 Ultra a cui si affiancano 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.160 mAh. Si tratta di una combinazione ottimale per prestazioni elevate in considerazione della fascia di prezzo e un’ottima autonomia. Da segnalare anche un display IPS LCD da 6,88 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone completa le sue specifiche tecniche con una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e un sensore di impronte digitali, posizionato nel tasto di accensione laterale. Da segnalare anche il supporto alla connettività Dual SIM e al chip NFC. Lo smartphone è dotato di Android 14 con Hyper OS e aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 14C al prezzo scontato di 105 euro. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone di Xiaomi ha Garanzia Italia e rappresenta oggi un best buy assoluto per la fascia bassa del mercato.