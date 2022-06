Samsung Galaxy Z Flip4: sarà disponibile in tantissimi colori

Stando a quanto si apprende in queste ore, scopriamo che il futuro Samsung Galaxy Z Flip4 si potrà acquistare in tantissime colorazioni frizzanti. Il device infatti, sarà commercializzato in opzioni bicolor e ci sarà anche una versione BeSpoke Edition.

Di fatto, mancano poco meno di due mesi al debutto dei foldable next-gen del costruttore sudcoreano; Samsung dovrebbe lanciare il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4 il 10 agosto, ma per adesso questa è solo un’indiscrezione. Sembra anche che il flip phone sarà molto simile al suo predecessore; a cambiare saranno i componenti sotto la scocca e qualche particolare estetico.

Samsung Galaxy Z Flip4: stesso design, tante colorazioni

Mentre quindi il design potrebbe essere “già visto”, leggiamo che il dispositivo potrebbe arrivare in tante colorazioni; a dirlo è il noto tipster e analista di DSCC Ross Young con un post pubblicato su Twitter. Ha detto che ci saranno opzioni di colore: nero/verde/verde, oro/giallo/bianco, ma ancora, oro/giallo/giallo, argneto/Blue Navy/Blue Navy, argento/bianco/bianco e molte altre. Capite bene che questo sarà un dispositivo super allegro, frizzante e leggero.

Yesterday's post to my Super Followers… pic.twitter.com/wSd59wumB4 — Ross Young (@DSCCRoss) June 23, 2022

Ovviamnte non mancherà una tinta standard color grigio; questa sarà prodotta per i primi mesi dal debutto del telefono e, solo dopo, arriveranno le altre tinte (viola e oro). Ad ogni modo, i rumor su questo particolare sono pochi e confusionari fra loro. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Quel che è certo è che questo sarà uno smartphone che si potrà scegliere in base al proprio gusto personale.

Esternamente dovremmo vedere un display esterno da 2,1 pollici, uno interno pieghevole da 6,7 pollici e la piegatura dovrebbe essere meno visibile rispetto a quella del modello del 2021. Sotto la scocca dovrebbe battere un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a memorie fino a 512 GB e a RAM fino a 12 GB. Ci dovrebbe essere una cella energetica da 3700 mAh con fast charge da 25W e wireless charging da 10W. Non mancherà la One UI basata su Android 12.

