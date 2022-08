Samsung Galaxy Z Flip4: la batteria sarà degna di nota?

Finalmente Samsung ha svelato il nuovo Galaxy Z Flip4 al mondo; scopriamo insieme attraverso un video di PhoneArena se il nuovo modello ha risolto le principali carenze del modello di vecchia generazione, il Flip3.

Samsung Galaxy Z Flip4 vs Z Flip3: chi ha la miglior autonomia?

Come detto, pochi giorni fa Samsung ha tolto i veli al Galaxy Z Fold4 e allo Z Flip4. Si dice che i nuovi modelli dispongano di una batteria più capiente e di un processore più ottimizzato. Infatti, si vede che il modello di quarta generazione, in un video su YouTube di 4 minuti e 44 secondi viene posto a paragone con il device del 2021.

Di fatto, se ricordate, una delle maggiori critiche del flip phone del 2021 di Samsung è stata legata proprio alla scarsa autonomia del terminale. Non di meno, questo supportava la fast charge via cavo a soli 15W. Il nuovo invece, gode della tecnologia a 25W già vista su S22, s22+.

Per fortuna sembra che il Flip4 disponga di una batteria degna di nota; inoltre ha 400 mAh in pù rispetto alla cella energetica del Flip3 che, ricordiamo, era di 3300 mAh.

Ora tutti si domandano: ma questo aumento fisico corrisponderà ad una maggiore durata dell’autonomia? Scopriamolo in questo video:

Si nota che entrami i dispositivi sono impostati alla medesima luminosità, sono sotto rete WiFi e sono stati testati sulla navigazione web e sulla visione di video su YouTube.

Non di meno, possiamo vedere che sul browser, il Flip3 ha registrato 3 ore e 13 minuti di schermo acceso. Il Flip4 invece, 11 ore e 40 secondi. Non male.

Sui video su YouTube invece, abbiamo 7 ore e 10 minuti per il Flip3 e 9 ore e 45 minuti per il Flip4. Sì, a quanto pare il nuovo modello ha un’autonomia decisamente più elevata. Per fortuna.

Se volete preordinare il Galaxy Z Flip4 potrete farlo da Amazon a questo link. Il telefono si può comprare a 1199,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.