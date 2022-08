Galaxy Z Flip4: stile, eleganza e personalità

Samsung Galaxy Z Flip4 evolve. Flip cresce. Flip si reinventa e si affina, trovando miglior baricentro sulla propria singolare identità. Un Flip più vero, insomma, perché finalmente alleggerito dalla necessità di spiegarsi e libero a questo giro di esprimersi. Ne esce un dispositivo più compatto e potente, migliorato sotto ogni punto di vista ed ottimizzato soprattutto nella sua complessità di device che ha mire specifiche a monte del proprio concept.

Lo abbiamo visto e provato in occasione della preview concessa da Samsung (dove in parallelo è stato presentato il fratelllo maggiore Galaxy Z Fold4). Lo abbiamo toccato e fotografato. Lo abbiamo piegato e scrutato nei dettagli. Ecco perché siamo pronti a scommettere che il Flip4 sarà la miglior sorpresa di questa nuova sfornata di device: funzioni, colori, interfaccia, funzionalità e stile sono tutti coerenti ed in gradi di creare una sinergia identitaria forte, tale da connotare questo smartphone in modo unico rispetto ad ogni altro terminale esistente. Un’identità così forte ed un carattere così accentuato, accompagnati da grandi possibilità di personalizzazione, non potranno passare inosservati.

L’anima dello Z Flip4

Più compatto, anzitutto, e questo non è nemmeno a ben vedere elemento più importante di questa ennesima evoluzione. Dopo anni di smartphone ingigantiti dalle funzioni multimediali, infatti, l’avvento dei pieghevoli ha consentito di ridurre l’ingombro attraverso progetti come il Flip che consentono di piegare a portafoglio il proprio device. Rispetto al concept antecedente, però, si riesce a ridurre le dimensioni sia in verticale (1,5 millimetri in meno in particolare grazie al lavoro sulla cerniera) che in orizzontale, lavorando anzitutto sulle cornici e compattando ulteriormente un device che vuole stare in mano, nella borsetta, sul tavolo, nella quotidianità.

Bastano due dita per chiuderlo, basta una sola mano per aprirlo, basta uno spazio minimo per tenerlo in tasca, basta un “tap" per avviare qualsiasi funzione. Potente come uno smartphone, comodo come un feature phone. Ve la ricordate la comodità? No, forse l’avevamo scordata tutti. Eppure era e resta un valore incommensurabile, che il Flip4 restituisce e rilancia senza compromessi e con grande orgoglio.

Personalità e stile

Flip è un dispositivo glamour per vocazione: vuol essere sexy e sottile, colorato e tenue, elegante e personalizzato. Quattro i colori disponibili: Graphite, Pink Gold, Bora Purple e Blue. Domina la tonalità pastello, ma è disponibile anche una personalizzazione ulteriore che consente di arrivare a 75 combinazioni di colore per avere in mano qualcosa di davvero unico, personale, immaginato per esprimere un carattere e sposare abbinamenti. Eleganza e personalità ad un nuovo livello, insomma, perché questo vuol richiamare il nuovo Flip4: personalità e stile.

Per elaborare le 75 combinazioni è possibile scegliere singolarmente i colori del pannello frontale (Giallo, Rosso, Blu, Khaki, Bianco), quelli del pannello posteriore (medesime tonalità) e quelle della livrea laterale (Oro, Argento, Nero). L’unicità del dispositivo sarà dettata dai colori scelti, dalle combinazioni elaborate e dal modo con cui lo si abbinerà al proprio modo di essere, di vestire e di sfoggiarlo: un accessorio in tutto e per tutto, insomma, in grado di rispondere alle medesime regole. Siamo pronti a scommettere anche su future versioni brandizzate, con pannelli posteriori griffati che porterebbero l’alta moda sullo smartphone più elegante dell’anno: se non è una previsione, valga come consiglio per una futura evoluzione possibile.

Non a caso medesimo spirito da passerella d’alta moda è incarnato nella personalizzazione del display esterno, interfaccia che Samsung consente di sincronizzare al quadrante dello smartwatch, che permette di animare con le AR Emoji o che permette di personalizzare con GIF e video. Ancora una volta, l’idea è quella di un device che offra canali espressivi con i quali l’utente possa dar forma al proprio modo di essere, diventando strumento invisibile poiché integrato nell’abbigliamento, nel portamento, nella compagnia e nelle azioni quotidiane. Personalità, personalizzazione e personalismo, fino alla personificazione: non è usuale una tale capacità di caratterizzazione valoriale ed in questo aspetto il Flip4 è oggi insuperabile.

Dentro la scocca batte il cuore di uno Snapdragon 8+ con 8GB di RAM a disposizione con una superficie display complessiva da 6,7 pollici con definizione 2640×1080 (Dynamic Amoled 2X). Paradossalmente quel che era essenziale sugli smartphone tradizionali diventa quasi cornice in un concept spinto come quello del Flip4 dove, finalmente, le specifiche tornano ad essere al servizio di una visione e non viceversa: in passato era successo soltanto su terminali che hanno scritto le svolte più importanti dell’evoluzione mobile.

Un device che scompare

Lo schermo esterno non è soltanto vezzo fine a sé stesso, ma è invece elemento fondamentale del progetto. Tramite questa finestra di preview, infatti, non solo è possibile vedere notifiche e anteprime, ma è anche possibile espletare funzioni rapide che richiedono la massima comodità operativa. Nessun attrito nelle operazioni quotidiane, insomma: non serve giocoforza aprire lo smartphone ed eseguire un nuovo login, insomma, quando tutto quel che serve è gestire impostazioni, torcia, la Modalità Aereo, le chiamate o i device IoT tramite SmartThings. Addirittura è possibile utilizzare in questa modalità il proprio Samsung Wallet, il che rende lo Z Flip4 come un autentico strumento del quotidiano che smarca da perdite di tempo, operazioni reiterate e macchinose o manovre che impongono l’apertura del device con temporanea perdita di quella qualità inderogabile che il dispositivo identifica nella compattezza complessiva.

Può essere orologio e può essere portafoglio, può essere specchietto e può essere pochette – eppure è uno smartphone, anche se si tende a dimenticarsene. L’abbinamento dei colori non fa che dare corpo ulteriore a questo tipo di identità. Lo Z Flip4, insomma, è un device che scompare tra le mani dell’utente: pieghevole, più piccolo, più comodo, più immediato. Scompare perché integrato, perché immaginato per sposare davvero le esigenze di un’utenza che dallo smartphone pretende davvero molto, fino a rendersene indipendente: il device non è più protagonista, ma restituisce lo scettro al proprio utente rendendosene ottimale strumento del quotidiano. In tutto e per tutto.

Fotocamere e selfie

Quando un device può essere piegato, il distinguo tra fotocamera anteriore e posteriore sfuma poiché le conformazioni disponibili sono varie. Per meglio esprimere questa caratteristica, Samsung ha riversato nel nuovo Z Flip4 una maggior capacità sui sensori regalando luminosità soprattutto a quelle notturne. Ma la caratteristica principale sta nella possibilità di utilizzare lo schermo esterno come strumento per i selfie. La “portrait mode" che esalta il primo piano e lo switch facilitato tra le differenti modalità di scatto trasformano il pieghevole in un vero e proprio specchietto di bellezza nel quale cercare il proprio profilo migliore ed immortalarlo per l’immediata condivisione. Il tutto in uno strumento piccolo e compatto che consente di eliminare

Comodità

Comodità nella forma, ma comodità anche nella sostanza. Un dispositivo pieghevole come il Flip4, infatti, può essere posizionato in modo che le due metà del display restino a differente angolazione: ciò porta l’interfaccia ad essere organizzata secondo le abitudini consolidate dei laptop, con la superficie orizzontale dotata di controlli e tastiera, mentre quella sollevata diventa display per video, editor e chiamate.

Le app ottimizzate a tal fine, in connubio con una serie di gesture preimpostate, consente così di approfittare del display pieghevole per arricchirlo di opzioni utili in svariate occasioni: Instagram, Facebook, Zoom, Google Meet, WhatsApp, YouTube e altre sono già allineate ai desiderata Samsung e sono immediatamente pronte a diventare valore aggiunto sul display aperto dello Z Flip4.

Prezzo

Il Samsung Galaxy Z Flip4 parte da 1149 euro al lancio nella versione da 128GB:

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+128GB a 1149 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+256GB a 1199 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 da 8GB+512GB a 1329 euro

Attenzione inoltre alle offerte speciali di pre-order (solo fino al 26 agosto):

Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 saranno disponibili in preordine in Italia a partire dal 10 agosto fino al 25 agosto. Coloro che preordinano un Galaxy Z Flip4 o un Galaxy Z Fold4 riceveranno gratuitamente un anno di Samsung Care+ a copertura di cadute o crepature dello schermo. Inoltre, tutti coloro che preordineranno i nuovi dispositivi pieghevoli presso i negozi delle principali insegne di elettronica di consumo e presso l’operatore telefonico TIM avranno la possibilità di ricevere 6 mesi di abbonamento al piano standard DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.