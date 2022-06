Samsung Galaxy Z Flip4: design invariato, ma processore tutto nuovo

In queste ore sono emerse le specifiche chiave del futuro flip phone di casa Samsung, il Galaxy Z Flip4. Questo dispositivo dovrebbe debuttare ad agosto 2022 e si dice che sarà un prodotto premium dotato di processore di punta e molto altro ancora. Arriverà insieme al Galaxy Z Fold4.

Ora, grazie al tipster Yogesh Brar, veniamo a conoscenza delle caratteristiche del modello a conchiglia; il ragazzo ha condiviso tutte le specifiche in un post su Twitter.

Samsung Galaxy Z Flip4: cosa sappiamo?

Stando a quanto affermato dall’insider, il Galaxy Z Flip4 disporrà di uno schermo sAMOLED con risoluzione Full HD+ che da aperto misurerà 6,7 ​​pollici; la frequenza di aggiornamento sarà pari a 120 Hz. Esternamente dovrebbe esserci un’unità sAMOLED da 2,1″.

Ad alimentare il tutto troveremo il nuovissimo chipset di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1 appena rilasciato. Dal database di Geekbench il telefono è stato avvistato con un processore avente numero di modello SM-F721U. Questo dovrebbe essere abbinato a 8 GB di memoria RAM e a storage da 128 o 256 GB non espandibili.

Sul fronte fotografico dovremmo trovare una configurazione a doppia lente sul posteriore: una principale da 12 Mega e una ultrawide da 12 Mpx. Come lo scorso anno, non ci sarà una tele lens. Internamente invece, sarà presente uno snapper selfie da 10 Mega. La sua configurazione sembra molto simile a quella del Galaxy Z Fold3 del 2021. In poche parole, oltre al processore di punta, ci sarà una batteria più capiente (3700 mAh) con fast charge da 25W.

Intanto, oltre al nuovo modello in arrivo, segnaliamo che il Flip3 dello scorso anno si trova su Amazon ad un prezzo super vantaggioso: 799,99€ con un coupon attivabile al check out di 50€ aggiuntivi. Totale? Solo 749,99€ e sarà vostro. Questo è un gadget vendutissimo che ha segnato prestazioni finanziarie uniche per la compagnia sudcoreana.

Non vediamo l’ora di conoscere il suo erede; restate connessi con noi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.