Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 è ufficiale. Migliora sotto ogni punto di vista, a partire dal processo di costruzione: ora c'è anche la resistenza all'acqua. Tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ufficiale: le specifiche

Un gioiello di alta tecnologia. Un device che, in quanto foldable, non poteva che presentare innanzitutto delle migliorie nel processo di costruzione e nei materiali utilizzati. Il corpo è in alluminio “Armor”, il più resistente che il colosso sud coreano abbia mai sfruttato su uno smartphone Galaxy. In abbinata, c'è l'eccellente vetro Gorilla Glass Victus, il massimo sotto il punto di vista della protezione. A completare il tutto, una nuova pellicola in PET elasticizzato, che non rovina il rendimento del pannello pieghevole, ma è comunque l'80% più resistente di quella utilizzata in precedenza.

Revisioni anche alla cerniera, che è più resistente e migliorata in generale. Soprattutto, offre di più la tecnologia Sweeper, che essenzialmente ci occupa di respingere la polvere, evitando che penetri nel device. Già presente sulla precedente edizione, adesso è più efficace grazie e setole più lunghe.

In generale, il device – rispetto alla precedente generazione – è più snello, leggero e bello da vedere. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si tratta naturalmente di un device top di gamma. Il potente processore octa core è affiancato da 12GB di RAM e 256/512GB di storage interno UFS 3.1.

Il display principale è un pannello Infinity Flex Disaply AMOLED 2X da 7,6″ con risoluzione 2208X1768 e refresh rate di 120Hz. Lo schermo esterno è un pannello da 6,2″ invece sempre di tipo AMOLED 2X. La risoluzione è di 2268X832 e non manca un refresh rate adattivo da 120Hz.

Il comparto fotografico principale è composto da 3 sensori, tutti da 12MP:

Fotocamera ultra-grandangolare da 12MP: F2.2, Dimensioni in pixel: 1,12μm, FOV: 123˚;

Fotocamera grandangolare da 12MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensioni in pixel: 1,8μm, FOV: 83˚;

Teleobiettivo da 12MP: PDAF, F2.4, OIS, Dimensioni in pixel: 1.0μm, FOV: 45˚ .

Non manca una selfie camera esterna da 10MP e una interna – sotto il display – da 4MP. A completare la multimedialità non manca una coppia di speaker stereo con il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo 25W e wireless da 10W.

Completo anche il comparto della connettività, dal WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) fino al supporto al 5G SA, sub 6GHz e NSA.

Il device quest'anno supporta a pieno la S Pen: una chicca che permetterà di sfruttare al massimo l'ampio potenziale multitasking, tipico dei foldable Samsung. Gli utenti potranno scegliere fra due pennini, ovvero S Pen Fold Edition ed S Pen Pro:

Entrambe le S Pen presentano una punta Pro retrattile appositamente progettata con una tecnologia che ne limita la forza per proteggere il display principale di Z Fold3 e garantire la massima libertà durante l’utilizzo. Si tratta della migliore esperienza S Pen ad oggi disponibile, caratterizzata da una latenza ancora inferiore per garantire possibilità di scrittura, composizione e interazione altamente realistiche, fluide e intuitive.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy Z Fold 3 è disponibile in preordine da oggi a partire da 1849€, con spedizioni dal 27 agosto. Chi lo sceglierà in preordine, riceverà in omaggio un anno di Samsung Care+ e non solo: previsto gratis anche il Note Pack, composto da una Flip Cover con S Pen e un caricatore rapido da 25W (valore commerciale del pacchetto 89€).

