Samsung Galaxy Watch5: l'orologio che stavate cercando in super sconto

Innovativo e potente, che vi conquisterà appena lo avrete con voi, il Samsung Galaxy Watch5 è il meglio che potete avere nonostante non sia l’ultima generazione. Oggi a un prezzo speciale di 229 euro grazie allo sconto del 30%. Non fatevi sfuggire questa fantastica occasione.

Samsung Galaxy Watch5: caratteristiche principali

Un concentrato di tecnologia e bellezza, che vi accompagnerà durante le vostre giornate. Il Samsung Galaxy Watch5 è caratterizzato da innumerevoli funzioni che vi aiuteranno nella quotidianità. Lo smartwatch è capace di monitorare il vostro sonno con la tecnologia di tracking del sonno avanzata. La nuova tecnologia di Galaxy Watch5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia le fasi del sonno.

Inoltre, controlla il vostro cuore grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. In più tramite il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) potrete monitorare la percentuale di massa grassa (BIA), il peso dei muscoli scheletrici e tener traccia dei vostri progressi con i feedback personalizzati di Galaxy Watch5.

Nessun problema di batteria in quanto è dotato di ricarica veloce che impiega solamente 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. Non dovrete più preoccuparvi dell’acqua o del sudore in quanto è waterproof, inoltre, risulta essere molto elegante e adatto a qualsiasi outfit grazie al display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, inoltre, Galaxy Watch5 è 1,6 volte più resistente ai graffi.

Non perdete altro tempo e acquistate questo fantastico smartwatch a un prezzo veramente unico di soli 229,00 euro con uno sconto del 30%. Con Amazon Prime potrete riceverlo a casa in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione, mentre con Cofidis potreste pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.