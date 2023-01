Il Samsung Galaxy Watch5 è in forte sconto su Amazon (-31%), semplicemente IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di uno smartwatch di alta qualità, allora non potete perdervi questa imperdibile offerta su Amazon. Il Samsung Galaxy Watch5 44mm è disponibile ad un prezzo scontato e vi garantirà tutte le funzionalità di cui avete bisogno per tenere sotto controllo la vostra attività fisica, il vostro sonno e molto altro ancora.

Normalmente il Samsung Galaxy Watch5 viene proposto ad un prezzo di 329€, ma grazie a questa offerta di Amazon potete acquistarlo ad un prezzo estremamente accattivante: 226,58€, con un robusto sconto del 31%. Il wearable di ultimissima generazione del colosso coreano è stato acclamato all’unanimità dai siti specializzati, che ne hanno sottolineato l’aumento della luminosità dello schermo, oltre che l’ottima qualità dei sensori che monitorano la salute e l’attività sportiva dell’utente.

Il Galaxy Watch5 monta un display Super AMOLED da 1,4 pollici che vi permetterà di visualizzare tutte le informazioni importanti in modo chiaro e facilmente leggibile. È progettato per essere estremamente resistente ai graffi, inoltre è anche molto facile da usare. Basta accenderlo e avviare la connessione Bluetooth dal vostro smartphone per iniziare a godere di tutte le sue funzionalità. È anche dotato di una comoda ghiera per il controllo, che vi permetterà di accedere alle varie funzioni in modo semplice e veloce.

Il suo punto di forza sono i sensori per il monitoraggio della salute. Il Samsung BioActive 3 in 1 controlla tre sensori di salute: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. Troviamo, poi, uno Sleep tracker all’avanguardia che consente di tenere traccia del sonno in modo avanzato. Lo smartwatch pianifica l’ora in cui andare a dormire ed è perfino in grado di rilevare il russamento e tenere traccia delle fasi del sonno.

Per tutte queste ragioni, il Samsung Galaxy Watch5 è considerato uno dei migliori smartwatch compatibili con Android attualmente in commercio. Nella confezione è presente, oltre all’orologio, anche la base magnetica di ricarica dotata del più recente connettore Type-C: sono sufficienti circa 30 minuti di ricarica per passare dallo 0% al 45%.

A questo prezzo imbattibile, il Samsung Galaxy Watch5 è in assoluto un must buy. Non perdete l’occasione di acquistare questo fantastico prodotto a un prezzo imbattibile su Amazon.

