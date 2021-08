Presentato da poco ed è già in grande offerta su Amazon. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch4, il nuovo fantastico smartwatch della prestigiosa azienda sudcoreana. Il suo prezzo di listino passa da 299 euro a soli 256,76 euro grazie al piccolo sconto del 14% pari a un risparmio netto di 42,24 euro. Consegne gratuite e rapide in tutta Italia.

Samsung Galaxy Watch4: caratteristiche principali

Questo smartwatch è stato progettato appositamente per conoscere al meglio il nostro corpo, per diventare la migliore versione di noi stessi. Il Samsung Galaxy Watch4, quindi, permette di accompagnare tutti in questo viaggio verso una vita più sana. Ad esempio potrete iniziare monitorando i vostri progressi di fitness con quello che è in effetti il primo smartwatch al mondo che misura comodamente la composizione corporea. Potrete scoprire la vostra percentuale di grasso corporeo, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua corporea e altro ancora per raggiungere i vostri obiettivi di fitness.

Potete anche godervi ogni passo che fate con i vostri amici e con la vostra famiglia gareggiando in una competizione tramite una bacheca in tempo reale. Il Galaxy Watch4 rileva l’attività fisica per tracciare la vostra routine e supporta oltre 90 esercizi grazie anche alla presenza di un utilissimo GPS. Il Samsung BioActive Sensor di questo smartwatch misura frequenza cardiaca e pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma rileva eventuali anomalie nel battito e nel ritmo.

Infine lo Sleep Tracker dello smartwatch rileva e analizza il sonno in modo olistico. Insomma, uno smartwatch perfetto che solo per oggi potete acquistare al prezzo di soli 256,76 euro invece di 299 euro.

