Samsung Galaxy Watch4: il re degli smartwatch ad un prezzo mai visto, risparmi il 39%

Oggi su Amazon arriva un’offerta imperdibile per gli amanti degli smartwatch di alta gamma: il Samsung Galaxy Watch4 44mm, il re degli smartwatch, viene proposto ad un prezzo eccezionale di 183,69€, con uno sconto del 39% sul prezzo consigliato di 299,00€. Il Samsung Galaxy Watch4 è un orologio intelligente dalle prestazioni avanzate, con un display nitido e colorato, una vasta gamma di funzionalità e una durata della batteria di lunga durata.

Grazie al sistema operativo Wear OS 3 di Google, è possibile gestire facilmente le chiamate, i messaggi, le email e altre notifiche, oltre a monitorare la salute e il benessere grazie alle numerose funzioni fitness, come il monitoraggio del sonno, la misurazione del battito cardiaco, il tracciamento GPS e molte altre. Inoltre, il Samsung Galaxy Watch4 è compatibile con una vasta gamma di applicazioni e offre un’esperienza d’uso personalizzata grazie alla possibilità di scegliere tra diverse opzioni di quadrante e cinturino.

Il Samsung Galaxy Watch4 44mm è in grado di misurare comodamente la composizione corporea e di monitorare la pressione sanguigna ed ECG in tempo reale grazie al sensore Samsung BioActive. Inoltre, è possibile monitorare attività e punteggi di fitness, contare i passi e controllare le calorie consumate grazie all’utilizzo del GPS. La funzione di monitoraggio del sonno rileva e analizza le fasi del sonno e i livelli di ossigeno nel sangue. Il tutto sul grande schermo da 1.4 pollici.

Con uno sconto del 39% sul normale prezzo di listino, l’acquisto del Samsung Galaxy Watch4 44mm rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un orologio intelligente dalle prestazioni avanzate a un prezzo competitivo. L’offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi non perdete l’opportunità di portare a casa il re degli smartwatch ad un prezzo imbattibile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che la disponibilità è immediata: ordinando subito lo riceverai a casa entro domani. Non fartelo scappare!

