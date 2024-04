Samsung Galaxy Watch4 Classic: su Amazon il prezzo crolla del 63%

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm è uno smartwatch che unisce stile, funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e fitness. Oggi è in offerta ad un prezzo ridicolmente basso: su Amazon lo paghi solo 149€, grazie ad un imperdibile sconto del 63%.

A differenza della maggior parte degli altri smartwatch sul mercato, il Galaxy Watch4 Classic è capace di misurare la composizione corporea. Il device ti indicherà la percentuale di massa grassa, magra e struttura ossea, dandoti un aiuto formidabile nel monitorare i tuoi progressi nello sport e nella dieta.

Come fitness tracker, il Galaxy Watch4 Classic eccelle nel registrare attività e punteggi di fitness, sia sull’orologio che sul telefono. La funzionalità include il conteggio dei passi, il monitoraggio delle calorie bruciate e la possibilità di rimanere sempre sul percorso giusto grazie al GPS integrato, che rende questo orologio un compagno indispensabile per l’attività fisica.

Inoltre, il sensore Samsung BioActive offre funzionalità avanzate come il monitoraggio dell’ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, consentendo agli utenti di effettuare controlli rapidi e affidabili direttamente dal loro polso. Dopo una calibrazione iniziale, i sensori sono in grado di monitorare la pressione sanguigna, contribuendo a una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute generale.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è molto più di un semplice smartwatch: è un dispositivo versatile e un prezioso alleato per la salute e il fitness. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito con il 63% di sconto!