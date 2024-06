Samsung Galaxy Watch FE: primi "timidi" indizi sul sito UFFICIALE

Samsung, nel corso del prossimo evento Unpacked, dovrebbe lanciare Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Ultra (o Galaxy Watch X) e Galaxy Watch FE.

Nelle ultime ore però, Galaxy Watch FE è tornato al centro dell’attenzione: dello smartwatch Samsung economico sono infatti comparse le pagine di supporto sul sito ufficiale nel Regno Unito ed in America Latina.

Samsung Galaxy Watch FE: cosa sappiamo al momento

Le sopracitate pagine di supporto indicano che uno smartwatch Galaxy con il numero di modello SM-R861 verrà presto lanciato nei due rispettivi mercati. C’è da dire che uno smartwatch con lo stesso numero di modello era già stato individuato nella certificazione TDRA degli Emirati Arabi Uniti, a seguito della quale era stata confermata la denominazione Galaxy Watch FE.

L’elenco FCC ha invece specificato che Samsung doterà lo smartwatch del sistema di ricarica wireless da 5W. Ed ancora, da un precedente report di Android Headlines sono giunte informazioni circa l’arrivo di Samsung Galaxy Watch FE nei mercati statunitense, globale e coreano.

Nel concreto, Galaxy Watch FE altro non sarebbe che una rivisitazione in chiave moderna del “vecchio” Samsung Galaxy Watch 4. Di base, l’equipaggiamento tecnico e l’impatto estetico dovrebbero rimanere del tutto simili, eccezion fatta per l’implementazione di un chip più recente e della più aggiornata versione del sistema operativo di Samsung.