Samsung Galaxy Watch 7 Ultra CAMBIA nome e SFIDA Apple

Le voci di corridoio riguardanti la nuova serie di Samsung Galaxy Watch 7 si intensificano sempre di più, com’è normale che sia a ridosso della presentazione ufficiale nell’evento Unpacked che, contrariamente a quanto precisato in passato, dovrebbe avvenire a Parigi il 24 luglio (e non il 10 luglio).

Sembra ormai certo che i modelli svelati al pubblico saranno tre, di cui uno denominato “Ultra”, almeno fino ad oggi: il prestigioso Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, infatti, potrebbe in realtà chiamarsi Samsung Galaxy Watch X.

Samsung Galaxy Watch X: un nuovo top smartwatch?

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, o Galaxy Watch X, si porrà in competizione diretta con Apple Watch Ultra 2. Proprio in virtù di questo, l’azienda sudcoreana avrebbe optato per una denominazione diversa che non “scimmiottasse” il competitor. Affinché la sfida possa ritenersi tale, è ovvio che la resistenza dello smartwatch diventi un fattore chiave pensando all’utilizzo in condizioni estreme, fra cui le immersioni.

Secondo quanto trapelato online, Samsung Galaxy Watch X sarà resistente all’acqua fino a 100 m (330 piedi), ossia il medesimo livello di resistenza assicurato da Apple Watch Ultra e successivi. L’orologio dovrebbe essere equipaggiato con una batteria ancora più potente, in grado di sfiorare i quattro giorni di autonomia. Per fare un confronto, Samsung Galaxy Watch 6 Classic promette una durata media di 40 ore, il Watch 5 Pro raggiunge le 80 ore e l’Apple Watch Ultra 2 si assesta sulle 36 ore.

Tali risultati sarebbero possibili grazie ad un nuovo e migliorato chip Exynos W1000 da 3 nm, in accoppiata con una batteria di capacità superiore rispetto agli altri modelli. Nello specifico, i portali sudcoreani di certificazione menzionano una batteria da 578 mAh, rispetto ai moduli da 425 mAh del Watch 6 Classic e 573 mAh del Watch 5 Pro. Non resta altro che attendere l’evento Unpacked di luglio per scoprire se questi dati tecnici e l’improvviso cambio di nome del Samsung Galaxy Watch 7 Ultra si concretizzeranno.