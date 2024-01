Samsung Galaxy Watch 7: quali sorprese con i nuovi smartwatch?

Cresce l’attesa per la serie Samsung Galaxy Watch 7, pur considerando che finora il colosso sudcoreano non abbia rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’arrivo di nuovi orologi nel corso di quest’anno.

Tuttavia, data la consuetudine di lanciare una successiva generazione di Galaxy Watch nel mese di agosto fin dal 2021, è ragionevole credere che Samsung possa ufficializzare i prossimi Watch 7 durante la stagione estiva.

Cosa dobbiamo aspettarci da Samsung Galaxy Watch 7

Attualmente, le informazioni disponibili sui futuri smartwatch Samsung sono limitate, ma questo non significa che manchino del tutto. Si vocifera riguardo alla presenza di un nuovo modello Pro, come la stessa azienda ha ribadito a PCMag nel 2023. Non si tratterebbe di un’aggiunta: i modelli Classic e Pro andrebbero infatti ad alternarsi di anno in anno, in qualità di proposta premium per ogni generazione. Riflettendo, abbiamo avuto Galaxy Watch 4 Classic, Watch 5 Pro e Watch 6 Classic, per cui le probabilità di un Samsung Galaxy Watch 7 Pro aumentano considerevolmente.

Le differenze tra variante Classic e Pro sono ben note. La prima si distingue per uno stile più convenzionale e la presenza della lunetta rotante, molto apprezzata dagli utenti per navigare tra le molteplici interfacce dell’orologio. Al contrario, il Watch 5 Pro non dispone di una ghiera girevole ma offre una maggiore durata della batteria, più resistenza e funzionalità specifiche per attività all’aperto.

Ad ottobre poi, PhoneArena ha divulgato informazioni secondo cui i modelli della serie Samsung Galaxy Watch 7 saranno alimentati da un nuovo chipset con processo produttivo a 3 nanometri (nm), a differenza dell’Exynos W930 da 5 nm impiegato per la serie Watch 6. Questo porterebbe a notevoli miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza della batteria, aumentando di fatto l’autonomia in fase di utilizzo.

Per adesso, null’altro è dato sapere su Samsung Galaxy Watch 7 ma, nell’attesa di nuove anticipazioni, vi ricordiamo che è possibile acquistare Galaxy Watch 6 da 40mm ad un prezzo di appena 229 euro, invece di 319 euro, grazie ad uno sconto Amazon del 28% che tuttavia potrebbe terminare da un momento all’altro.

