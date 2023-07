Samsung Galaxy Watch 6: TUTTI i modelli fra cui potrai scegliere

La prossima settimana, il colosso sudcoreano svelerà la nuova serie Samsung Galaxy Watch 6. Prima dell’evento ufficiale, sono emersi rendering basati su CAD 3D e persino immagini ufficiali dei prodotti, che mostrano il design del Galaxy Watch 6 e del Galaxy Watch 6 Classic.

Ora, ad un passo dalla presentazione, sono state divulgate ulteriori informazioni sui prossimi smartwatch Samsung, inclusi dettagli sulle dimensioni e le varianti disponibili.

Manca poco per Samsung Galaxy Watch 6

Grazie al contributo del partner ufficiale di Samsung, BullsLab Jay, è stato pubblicato un nuovo poster che rivela le dimensioni e le varianti dei prossimi Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. Secondo il poster, il Galaxy Watch 6 sarà disponibile nelle misure da 40 mm e 44 mm, mentre il Galaxy Watch 6 Classic sarà offerto nelle misure da 43 mm e 47 mm. Entrambi gli smartwatch saranno acquistabili nelle varianti con connettività solo Wi-Fi ed in quelle con connettività Wi-Fi + Cellular (LTE). Inoltre, il poster menziona il 27 luglio come data di annuncio ufficiale per la serie:

Come già precisato in nostri precedenti articoli, Samsung Galaxy Watch 6 presenterà un design simile alla serie Galaxy Watch 4, soprattutto per il modello Classic che avrà una lunetta girevole fisica, simile al Galaxy Watch 4 Classic. Secondo le informazioni disponibili, entrambi gli smartwatch in arrivo avranno schermi OLED circolari più grandi del 20% rispetto al Galaxy Watch 5. Inoltre, utilizzeranno un processore migliorato, l’Exynos W930, che avrà una velocità di clock leggermente superiore.

Secondo i report, sia il Galaxy Watch 6 che il Galaxy Watch 6 Classic avranno 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Inoltre, il Galaxy Watch 6 da 40 mm ed il Galaxy Watch 6 Classic da 43 mm saranno dotati di una batteria da 300 mAh, mentre il Galaxy Watch 6 da 44 mm e il Galaxy Watch 6 Classic da 47 mm avranno una batteria da 425 mAh. In attesa della presentazione ufficiale, ti informiamo che Samsung Galaxy Watch 5 è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.