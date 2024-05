Samsung Galaxy Watch6 GRATIS con l'acquisto di Galaxy S24, Z Fold5 e Flip5

Parte oggi una nuova promozione Samsung, che ti permetterà di ottenere completamente gratis un Galaxy Watch6 (con cassa da 40mm) – smartwatch di altissima qualità – acquistando uno smartphone Galaxy S24 (tutta la serie), Z Fold5 e anche Flip5. Tutto quello che è necessario fare è completare l’acquisto e poi registrarlo sulla pagina dedicata alla promozione, direttamente sul sito ufficiale. Continua a leggere per scoprire come partecipare alla promozione e ottenere il tuo wearable in omaggio!

Galaxy Watch6 in omaggio con un nuovo smartphone: come fare

Scegliere di acquistare il nuovo smartphone su Amazon, non solo ti permetterà di partecipare alla promozione – che sarà attiva dal 17 maggio al 9 giugno – ma ti offrirà anche la possibilità di spuntare il migliore prezzo di acquisto. Scegli adesso il tuo nuovo dispositivo, fra quelli disponibili in promozione!

Galaxy Z Flip5 a partire da 799€

Galaxy S24 da 829€ (usando lo speciale codice sconto ” GALAXI100 ” prima di completare l’ordine).

Galaxy S24+ a partire da 1089€ (applicando il codice sconto ” GALAXI100 ” prima di pagare).

Galaxy S24 Ultra da 1289€ (usando il codice ” GALAXI200 ” prima di finalizzare l’ordine).

Galaxy Z Fold5 a partire da 1599€.

Attenzione, fondamentale acquistare solo smartphone “venduti e spediti da Amazon” per accedere alla promozione, non è possibile sfruttarla comprando da venditori terzi.

Dopo aver ultimato il tuo ordine, dovrai registrare il tuo nuovo smartphone sul portale dedicato, direttamente sul sito ufficiale e poi attendere il tuo nuovo smartwatch Galaxy Watch6, che potrai ottenere completamente gratis.