Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic: ecco i possibili PREZZI in Europa

Con l’avvicinarsi dell’evento Galaxy Unpacked, in programma a Seoul nel mese di luglio, sul web continuano ad emergere numerose indiscrezioni circa i nuovi prodotti che Samsung presenterà ufficialmente.

Enorme attenzione rivolta anche ai prossimi smartwatch dell’azienda sudcorana, in relazione a cui (salvo clamorosi ripensamenti) dovrebbe essere possibile individuare due principali modelli: Samsung Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic.

In queste ore, grazie alle ultime anticipazioni emerse online, siamo venuti a conoscenza di quali potrebbero essere i prezzi di vendita degli orologi.

Quanto costeranno Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic

I prezzi in questione, secondo la fonte, saranno validi solamente in Francia e non includono le varianti esclusive che potranno essere acquistate sul Samsung Shop. Cominciamo elencando le cifre relative a Samsung Galaxy Watch 6:

40 mm, disponibile nei colori grafite e crema, al prezzo di €319,99 per la versione Bluetooth e €369,99 per la versione 4G;

per la versione Bluetooth e per la versione 4G; 44 mm, disponibile nei colori grafite e argento, al prezzo di €349,99 per la versione Bluetooth e €399,99 per la versione 4G.

Proseguiamo con i possibili prezzi stabiliti per Samsung Galaxy Watch 6 Classic:

43 mm, disponibile nei colori nero e argento, al prezzo di €419,99 per la versione Bluetooth e €469,99 per la versione 4G;

per la versione Bluetooth e per la versione 4G; 47 mm, disponibile nei colori nero e argento, al prezzo di €449,99 per la versione Bluetooth e €499,99 per la versione 4G.

In attesa di scoprire nuovi dettagli su Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic, ti ricordiamo che il consigliatissimo Samsung Galaxy Watch 5 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di circa 202 euro invece di 299 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 32%.

