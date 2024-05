HUAWEI Watch Fit 3: l'alleato perfetto per il fitnes (-20%)

Il mercato degli smartwatch è sempre in fermento, ma il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3 riesce a distinguersi grazie alle sue caratteristiche innovative e al design sofisticato. Questo dispositivo è un compagno ideale per migliorare la tua vita quotidiana. In questo momento, su Amazon è disponibile con uno sconto del 20%, rendendolo un affare da non perdere al prezzo speciale di soli 159,00 euro, anziché 198,00 euro.

HUAWEI Watch Fit 3: difficile resistergli con questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti del HUAWEI WATCH FIT 3 è il display AMOLED da 1.82″. Con una luminosità massima di 1500 nits e una risoluzione di 347 PPI, ogni dettaglio è visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le cornici ultra sottili e l’elevato rapporto schermo-corpo del 77.4% offrono un’esperienza visiva immersiva, mentre la frequenza di aggiornamento di 60 Hz garantisce una fluidità senza pari. La luminosità automatica adatta lo schermo alle condizioni ambientali, rendendolo perfetto per ogni situazione, dal lavoro all’allenamento.

Il design è un altro punto forte del HUAWEI WATCH FIT 3. Con uno spessore di soli 9.9 mm e un peso di appena 26 g, è incredibilmente comodo da indossare tutto il giorno. Il corpo in lega di alluminio e l’elegante fibbia in metallo aggiungono un tocco di classe, rendendolo adatto per ogni occasione, sia che si tratti di una riunione di lavoro o di un allenamento in palestra.

Per gli appassionati di fitness, questo smartwatch offre un monitoraggio completo delle attività fisiche. Puoi tenere traccia delle calorie che assumi e consumi, facilitando il mantenimento di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo. La funzione “smart suggest” è un’innovazione che consiglia sport e attività basate sulle tue abitudini di allenamento, sul consumo calorico e persino sulle condizioni meteorologiche. Con oltre 100 modalità di allenamento supportate e l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio, il tuo allenamento diventerà più vario e stimolante.

Il monitoraggio della salute è un altro aspetto fondamentale del HUAWEI WATCH FIT 3. La sua capacità di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, il livello di stress e la respirazione durante il sonno offre una panoramica completa del tuo benessere. I sensori migliorati garantiscono una precisione elevata, mentre il modulo multicanale e l’algoritmo smart-fusion offrono un monitoraggio accurato anche durante l’attività fisica intensa.

Non perdere questa fantastica promozione su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 159,00 euro.