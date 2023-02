Samsung Galaxy Watch 5 Pro: sconto FOLLE del 34% su Amazon

Quando si parla di smartwatch Android, i prodotti di casa Samsung sono tra i dispositivi definitivi. Il Galaxy Watch 5 Pro è un’opzione eccellente per chi cerca un orologio fitness di alta qualità. E adesso, con lo sconto del 34% su Amazon, puoi acquistarlo ad un prezzo di soli 329,00 euro. Ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi acquistare questo fantastico prodotto pagandolo in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: mai visto un prezzo così basso

Una delle caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy Watch 5 Pro è il tracciamento del percorso GPS, che consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone all’orologio e sincronizzarli sulla tua mappa di allenamento. Questa funzione ti permette di personalizzare i tuoi percorsi di allenamento e di tenere traccia del tuo progresso.

Inoltre, il Samsung Galaxy Watch 5 Pro ha una batteria a lunga durata, che ti consente di tenere il passo senza dover ricaricare frequentemente il dispositivo. Grazie al potente sensore bioattivo, questo orologio può anche monitorare la tua frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare. Il monitoraggio del sonno è un’altra funzione utile per aiutarti a creare abitudini più sane e per identificare il tuo tipo di sonno.

Infine, la resistenza dell’orologio è un altro punto di forza: il display frontale è 2 volte più resistente grazie al display in cristallo di zaffiro, mentre la cassa in Titanio Nero o Grigio può resistere a qualsiasi colpo. Questo rende il Samsung Galaxy Watch 5 Pro un’opzione affidabile e resistente per gli atleti e le persone attive.

In sintesi, il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è un orologio fitness di alta qualità con numerose funzioni interessanti. E con lo sconto del 34% su Amazon, è anche un’opzione conveniente. Non perdere questa incredibile offerta e acquista subito questo dispositivo ad un prezzo di soli 329,00 euro, prima che si esaurisca.

