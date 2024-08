Samsung Galaxy Watch 5 in OFFERTA a prezzo imbattibile (-25%)

Samsung Galaxy Watch 5 è uno dei più interessanti smartwatch in sconto su Amazon, caratterizzato da un design iconico e sofisticato. Oltre all’estetica raffinata, offre funzionalità all’avanguardia per il monitoraggio della salute e del fitness. Leggero e confortevole, è pensato per un uso quotidiano pratico e piacevole.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e completa il tuo acquisto: con uno sconto speciale del 25%, il prezzo del Samsung Galaxy Watch 5 scende a soli 224 euro rispetto ai 299 euro di listino.

Samsung Galaxy Watch 5 è di nuovo in sconto

Samsung Galaxy Watch 5 è dotato di tecnologie avanzate per il monitoraggio del sonno, aiutandoti a stabilire l’orario ideale per andare a dormire, registrando eventuali episodi di russamento ed analizzando le diverse fasi del sonno. Il sistema Samsung BioActive 3-in-1 integra sensori per la misurazione della frequenza cardiaca ottica, dell’impedenza bioelettrica (BIA) e dell’elettrocardiogramma (ECG).

Grazie a una batteria migliorata e un efficace sistema di ricarica rapida, Samsung Galaxy Watch 5 può raggiungere fino al 45% di carica in soli 30 minuti. La costruzione di alta qualità garantisce robustezza, resistenza ai graffi e impermeabilità. Inoltre, il display in cristallo di zaffiro assicura una durata eccezionale nel tempo.

Data la disponibilità limitata, ti conviene fare in fretta: metti ora nel carrello il tuo Samsung Galaxy Watch 5 ed approfitta del prezzo imbattibile per ricevere lo smartwatch a casa tua rapidamente e senza costi di spedizione.