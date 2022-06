Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: cosa cambia rispetto a Watch 4?

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy Watch 5, atteso dispositivo indossabile dell’azienda sudcoreana. Di indiscrezioni a riguardo ne sono trapelate un bel po’ durante le scorse settimane, anche in merito al possibile arrivo del modello Pro.

Quel che, ormai, sembra quasi certo è che entrambe le versioni di Samsung Galaxy Watch 5 non avranno la ghiera rotante. Di riflesso, pare assumere sempre più concretezza l’ipotesi che venga a mancare il modello Classic.

Samsung Galaxy Watch 5: quali sono le novità

Samsung Galaxy Watch 4 è realizzato in alluminio, mentre il Watch 4 Classic prevede una cassa in acciaio inossidabile. Tutte le unità della futura gamma Watch 5 dovrebbero invece vantare la presenza di una cassa in titanio. Ci saranno notevoli miglioramenti dal punto di vista hardware: a bordo dei nuovi smartwatch potremmo trovare una batteria da 572 mAh con velocità di ricarica rapida pari a 10W (molto al di sopra rispetto ad un modulo da 361 mAh con ricarica rapida a 5W).

Su Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro troveremo sicuramente Wear OS. Gli utenti avranno anche la possibilità di effettuare il monitoraggio della salute e delle attività fisiche: non si esclude che l’orologio sia anche in grado di procedere con la misurazione della temperatura corporea. Dovrebbero rispondere all’appello i sensori per monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’ECG, la composizione corporea, la SpO2, la qualità del sonno ed altro ancora.

Per quanto riguarda i rispettivi prezzi di vendita, non si prevedono sostanziali cambiamenti rispetto alle strategie commerciali messe in atto all’esordio con la serie Samsung Galaxy Watch 4. A tale riguardo, qualora non fossi disposto ad aspettare l’uscita dei nuovi modelli, sarai felice di sapere che al momento Samsung Galaxy Watch 4 è disponibile su Amazon a poco più di 160 euro, grazie al doppio sconto del 37% e di 8,50 euro al check-out, ma la promozione durerà solo pochissimi giorni.

