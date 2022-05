Samsung Galaxy Watch 5 Pro: gli utenti rivogliono la ghiera rotante

Samsung Galaxy Watch 5 Pro continua a far parlare di sé. Ultimamente ci si è interrogati riguardo alle specifiche costruttive dell’orologio. In nostri precedenti articoli abbiamo parlato dell’utilizzo di materiali di alto livello: titanio e vetro zaffiro.

La pulce nell’orecchio, in tale circostanza, è giunta dal leaker Ice universe che, in questi giorni, si è espresso in merito alla possibilità che su Samsung Galaxy Watch 5 Pro ritorni una caratteristica tanto apprezzata dagli utenti: la ghiera rotante.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: esclusa, in teoria, l’implementazione della ghiera rotante

Gli iscritti di Twitter hanno chiesto ad Ice universe maggiori delucidazioni in merito alla presenza della ghiera rotante sul Galaxy Watch 5 Pro, proprio come su Samsung Galaxy Watch 4 Classic (che per breve tempo potrai acquistare su Amazon al prezzo promozionale di 226,50 euro, grazie al super sconto del 43%). Beh, la risposta del leaker non potrebbe essere più eloquente:

Difficile essere ottimisti leggendo una frase così perentoria: “Sfortunatamente, il Galaxy Watch 5 Pro ti deluderà”. Al posto della ghiera rotante, sul Samsung Galaxy Watch 5 Pro dovrebbe essere integrata una cornice sensibile al tocco, che richiama quella vista sul modello standard del Galaxy Watch 4. Decisamente più probabile che Samsung ottimizzi il display touch ed implementi ulteriori pulsanti fisici.

