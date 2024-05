L'Apple Watch Series 9 da 41mm è in offerta ad un OTTIMO prezzo

L’Apple Watch Series 9 è finalmente disponibile su Amazon ad un ottimo prezzo: oggi lo paghi solamente 379,00€, con un risparmio del 17% sul suo normale prezzo di listino. E’ il modello più recente, con numerosi e importanti miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti.

Equipaggiato con il nuovo chip Apple Silicon S9, questo smartwatch offre un’esperienza utente migliorata e una maggiore reattività. Tra le novità, spicca la funzionalità “DoubleTap“, che permette di eseguire diverse azioni, come rispondere alle chiamate o scattare foto, semplicemente picchiettando le dita, facilitando l’uso in situazioni in cui non è possibile toccare lo schermo​.

La luminosità dello schermo è stata notevolmente aumentata: può raggiungere un picco di ben 2000 nits, il doppio rispetto alla generazione precedente, migliorando così la visibilità in condizioni di forte luminosità esterna. Dal punto di vista della salute e del fitness, il Series 9 continua a eccellere con sensori più accurati e sensibili, grazie al nuovo chip S9. Questo si traduce in misurazioni più precise durante le attività fisiche e una migliore tracciatura del battito cardiaco, anche durante gli allenamenti intensi​.

Complessivamente, l’Apple Watch Series 9 è una scelta solida, soprattutto se sei interessato a portare al polso le ultime innovazioni nel campo degli smartwatch. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, non fartela scappare e acquista subito il Series 9 risparmiando!