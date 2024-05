Samsung Galaxy Watch 4 in 3 rate da 40 euro al mese da Unieuro

Tra le offerte più interessanti di Unieuro valide solo online ritroviamo il Samsung Galaxy Watch 4, in vendita a 120 euro a fronte di un prezzo consigliato di 219,90 euro. Volendo, è possibile scegliere di pagare in 3 rate da 40 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

A tre anni di distanza dalla sua uscita, il Galaxy Watch 4 di Samsung rimane per distacco il miglior Galaxy Watch per rapporto qualità-prezzo. Design iconico, funzionalità smart e monitoraggio della salute completo a poco più di 100 euro: ad oggi ancora nessun smartwatch Wear OS è riuscito a ricreare lo status di eccellenza dell’indossabile del marchio coreano.

Samsung Galaxy Watch 4 in offerta a 120 euro sul sito di Unieuro

Galaxy Watch 4 è stato il primo smartwatch di casa Samsung a montare il sistema operativo Wear OS. Un cambio epocale, tanto quanto il design, ripreso poi dai successori Watch 5 e Watch 6.

Il fatto che rimanga la prima scelta per rapporto qualità-prezzo tra gli smartwatch Wear OS la dice lunga sull’ottima sensoristica di cui dispone questo indossabile, al di là poi dell’eccellente monitoraggio della salute personale. Per quanto riguarda i sensori, il fiore all’occhiello rimane il Samsung BioActive, in grado di offrire un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca ottica e della frequenza cardiaca elettrica, in aggiunta all’analisi di impedenza bioelettrica.

Tra le altre cose, con l’indossabile Samsung si possono effettuare anche le chiamate, con un ottimo feedback sia da parte di chi chiama sia per chi riceve.

Il Samsung Galaxy Watch 4 è in offerta a 120 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate a interessi zero da 40 euro al mese. In più, acquistandolo oggi beneficerai della consegna gratuita.