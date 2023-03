Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: svelato il processore di bordo

In queste ore abbiamo appreso quale sarà il processore di punta inserito a bordo della prossima iterazione di tablet premium di casa Samsung. Di fatto, il Galaxy Tab S9 Ultra disporrà del nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 2 ancora da svelare.

Andiamo con ordine: i dispositivi di casa Samsung sono prodotti affidabili, potenti, versatili e dotati di specifiche all’avanguardia., Basti vedere l’ottimo Galaxy Tab S8 Ultra uscito lo scorso anno e che oggi, nella sua iterazione con 1 TB di memoria, si porta a casa con 1699,00€. Questa è un’ammiraglia unica nel suo settore, ma giusto come “remind me”, vi ricordiamo che il marchio vende anche device più economici facenti parte della serie FE o della gamma Galaxy A.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: cosa sappiamo?

Tornando all’ottimo Galaxy Tab S9 Ultra, sappiamo che il terminale potrebbe ricevere il supporto e la certificazione contro acqua e polvere. È una caratteristica rara da trovare nei tablet, mentre negli smartphone rappresenta la normalità. Secondo nuove indiscrezioni trapelate dall’insider Revegnus su Twitter, scopriamo nuovi dettagli sul gadget in questione.

Stando a quanto rivelato infatti, il tablet premium presenterà il processore Snapdragon 8+ Gen 2, una versione overcloccata dell’attuale chipset di Qualcomm. Il tutto sarà coadiuvato da RAM veloci da almeno 12 GB e da storage UFS 4.0 capienti e veloci. La batteria invece, sarà una cella energetica da 10.880 mAh.

Al contrario, le versione basiche e Plus della serie presenteranno lo Snapdragon 8 Gen 2 o, addirittura, il vecchio chipset del 2022, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Per il momento si tratta di semplici rumors; vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”. Restate connessi per i futuri aggiornamenti.

Al momento, il tablet Samsung più esclusivo si porta a casa con 1699,00€, una cifra non bassa, ma giustificata dall’ottima qualità costruttiva del device, dal processore di bordo e dalle funzioni premium.

