iPad Air (2024) da 11" con M2: in super sconto su Amazon al minimo storico

Da pochissime settimane Apple ha presentato i nuovi iPad Air (2024) di sesta generazione; parliamo di tablet di fascia media che presentano specifiche tecniche elevatissime e hanno un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Nello specifico, girovagando su Amazon, ci siamo accorti che il modello da 11 pollici con modem Wi-Fi per la connettività, 128 GB di memoria interna al seguito, costa soltanto 659,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso; questo è un prodotto perfetto per l’intrattenimento multimediale, per lo svago, per il relax da divano ma anche per il lavoro visto che ha un chipset potentissimo sotto la scocca. Parliamo del SoC Apple Silicon M2, lo stesso chip che ritroviamo nel MacBook Air (2022) o nel Mac mini.

iPad Air (2024): ecco perché comprarlo

Come detto, è potentissimo e garantisce prestazioni di altissimo profilo con qualsiasi app: pensate che si può utilizzare con i software più impegnativi come Logic Pro, DaVinci Resolve, Premiere Rush, Final Cut Pro e non solo. Inoltre, grazie al supporto per la Apple Pencil (di seconda generazione o Pro), avrete accesso ad un gadget perfetto con cui disegnare, fare editing con precisione, post produzione grafica, programmazione e non solo. 128 GB di memoria interna sono più che sufficienti per l’installazione delle app ma sappiate che per archiviare i file, le foto e video, potrete attivare un piano iCloud da pochi euro al mese.

iPad Air (2024) da 11 pollici è un best buy assoluto a questo prezzo: è incredibile, costa tanto, è vero ma si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis con il sistema interno al sito in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fra le altre cose, c’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore. Fatelo vostro a 659,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese