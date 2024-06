Samsung Galaxy Tab A9+: il miglior tablet da comprare OGGI su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet potentissimo, fa parte della fascia media ma grazie alle offerte folli di Amazon si porterà a casa ad un prezzo sensazionale: sarà vostro infatti, con soli 204,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Pensate che il risparmio rispetto al costo originale è altissimo, pari al 34% in meno sul valore originale. Fra le altre cose, è un prodotto veramente versatile, leggero e completo di tutto.

Di aftto, presenta uno schermo da circa 11 pollici TFT LCD PLS che permette di vedere chiaramente i contenuti multimediali, anche in condizioni di luce avversa, ma non solo. C’è il modem Wi-Fi, troviamo un processore Qualcomm SM6375 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD, vi è Android 13 con skin One UI ed è disponibile in colorazione “Gray”.

Samsung Galaxy Tab A9+: ecco perché comprarlo

Questo è un tablet dallo stile moderno, con un display raffinato e lucido, brillante, perfetto per l’intrattenimento multimediale. Va benissimo per navigare in rete, per disegnare (grazie ad un pennino capacitivo apposito), per giocare o vedere film e serie TV in streaming, ma non finisce qui. Fra le altre cose è anche perfetto per il relax visto che gode di speaker stereo dalla qualità eccelsa. Ci sono 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD, e il sistema è coadiuvato da 8 GB di RAM. Si può ampliare comunque lo storage con una microSD. Il software poi, è Android 13 con skin One UI: è ricca di features e funzionalità all’avanguardia. Pensiamo alla modalità Split Screen, al Multiwindows, ma non finisce qui. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C.

Samsung Galaxy Tab A9+ è il miglior tablet da acquistare oggi su Amazon: lo pagherete soltanto 204,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.