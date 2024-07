Samsung Galaxy Tab S9 FE al PREZZO più BASSO di SEMPRE (-200€)

Oggi ti segnalo una super offerta di Amazon, grazie al Prime Day, che supera ogni aspettativa e ti regala un tablet pazzesco a pochissimo. Dunque metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S9 FE a soli 349 euro, invece che 549 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo il prezzo originale è quello che ti ho segnalato sopra, per cui adesso c’è uno sconto spaventoso di ben 200 euro sul totale. Per avvalerti della promozione devi essere un cliente Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui e provalo per 30 giorni gratuitamente.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ora è un Best Buy

Non ci sono dubbi, Samsung Galaxy Tab S9 FE è uno dei migliori Tablet mediogamma e quindi a un prezzo del genere è da prendere al volo, senza pensarci un attimo. Si presenta con uno straordinario display TFT LCD da 10,9 pollici, una cornice sottile e un refresh rate a 90 Hz.

Monta un processore Cortex-A55 con chipset Samsung Exynos 1380 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con una microSD. Gode di una super batteria da 8.000 mAh, il sistema operativo Android 13 ed è resistente all’acqua e alla povere con certificazione IP68. Inclusa nell’offerta troverai la S Pen e il suo caricatore originale.

Un’offerta da urlo, ma devi fare alla svelta perché è destinata a scadere a breve, al massimo a mezzanotte. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S9 FE a soli 349 euro, invece che 549 euro. Se non sei iscritto ad Amazon prime fallo subito cliccando qui per accedere a questa e a tantissime altre offerte del Prime Day e non solo.