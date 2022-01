Samsung Galaxy Tab S8: il nuovo tablet è SENZA segreti

In queste ore sono appena state confermate le specifiche tecniche relative al display e alla batteria dei tablet facenti parte della serie Galaxy Tab S8 di Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8: cosa sappiamo al momento?

L'OEM sudcoreano si sta preparando per lanciare la serie Galaxy Tab S8 nei prossimi mesi. Abbiamo tre nuovi tablet Android di punta in arrivo: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Le fughe di notizie in passato hanno rivelato molto su questi terminali, comprese le specifiche e il design ufficioso.

Oggi abbiamo appreso diverse informazioni sullo schermo e sulla batteria per gentile concessione dell'informatore Snoopy su Twitter. Non tutte queste informazioni sono totalmente nuove o inaudite, ma l'ultima indiscrezione ci suggerisce cosa sta arrivando.

Secondo il nuovo rapporto, il Galaxy Tab S8 sfoggerà uno schermo LCD LTPS da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Il Tab S8+ e il Tab S8 Ultra, nel frattempo, avranno schermi Super AMOLED. Il primo presenterà un pannello da 12,4 pollici con una risoluzione di 2800 x 1752 pixel, mentre lo schermo del secondo misurerà 14,6 pollici in diagonale. Rapporti precedenti suggeriscono che tutti e tre i modelli offriranno una frequenza di aggiornamento del display di 120Hz e supporto HDR10+. I dispositivi saranno anche compatibili con la S Pen di Samsung.

Per quanto riguarda la batteria, il Tab S8 conterrà un'unità da 8.000 mAh, mentre il Tab S8+ e il Tab S8 Ultra conterranno rispettivamente unità da 10.090 mAh e 11.200 mAh. L'ultimo rapporto non menziona le velocità di ricarica, ma ci aspettiamo un supporto per la ricarica rapida da 45 W sugli ultimi due. Il primo potrebbe avere una fast charge di “soli” 25W.

More Galaxy Tab S8 Series Info:



Tab S8:

11", 2560 x 1600 pixels, LTPS

8000 mAh, 510g



Tab S8+:

12,4", 2800 x 1752 pixels, Super AMOLED

10,090 mAh, 580g



Tab S8 Ultra:

14,6" (don't know pixels yet) Super AMOLED

11 200 mAh, 730g



(Render by @OnLeaks) pic.twitter.com/Se3AD37HFK — Snoopy (@_snoopytech_) January 4, 2022

Infine, Snoopy afferma che il modello vanilla peserà 510 grammi, il Tab S8+ peserà 580 grammi e il Tab S8 Ultra peserà 730 grammi. Giusto come riferimento, anche il Tab S7 pesava circa 500 grammi mentre il Tab S7+ pesava circa 575 grammi.

La compagnia ha lanciato la serie Galaxy Tab S7 nell'agosto 2020. Da allora, non ha lanciato alcun tablet Android di punta nel 2021 per ragioni ad essa più note. Il Tab S7 FE, arrivato a maggio dello scorso anno, non è all'altezza dei competitor, quindi siamo attesi da tempo per un erede della gamma di tablet Pro del gigante coreano. Galaxy Tab S8 dovrebbe finalmente colmare questo vuoto.

Detto questo, non abbiamo ancora conferma su quando verranno lanciati i nuovi tablet. Ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane.