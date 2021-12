Galaxy Tab S8: un leak svela il design dei nuovi tablet Samsung

Mentre la pagina di supporto ufficiale di Samsung Galaxy S21 FE viene erroneamente pubblicata (per poi essere rimossa) e si parla anche della probabile data di debutto di Samsung Galaxy S22 Ultra, il sempre affidabile @EvLeaks pubblica i render di Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, ovvero la nuova e attesa generazione di tablet di fascia alta del colosso sudcoreano.

La serie Samsung Galaxy Tab S8 si mostra in nuovi render

Dalle prime informazioni che possiamo estrapolare dai render leak, notiamo che i modelli Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8 Plus hanno un design pressoché identico: è probabile che la compagnia voglia differenziare i due tablet semplicemente per quanto riguarda la diagonale del display, evidentemente più generosa per il modello Galaxy Tab S8 Plus, ma lasciando gran parte della scheda tecnica invariata – ci aspettiamo anche un modulo batteria leggermente più capiente e un corpo evidentemente più ingombrante e pesante.

Detto ciò, il modello Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è quello che desta maggior interesse se non altro per il suo design. Infatti, com'è possibile osservare nelle immagini soprastanti, il device integra un pannello edge-to-edge con tanto di notch centrale in cui sono visibili due sensori – è piuttosto lampante il rimando alla linea del pannello dei nuovi MacBook Pro 14 e 16 di Apple.

Gli ultimi rumor indicano che il tablet possa montare un pannello addirittura da 14,6 pollici, ma indipendentemente dalla sua diagonale è chiaro che l'azienda sia intenzionata ad attaccare il dominio incontrastato di Apple nel settore dei tablet e nello specifico alle ottime prestazioni offerte dal modello iPad Pro con processore M1. Infine, le ultime informazioni indicano che tutti i tablet potrebbero arrivare sul mercato con due SoC differenti: l'Exynos 2200 e lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.