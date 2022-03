Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 269€: la BESTIA è in sconto di 130€

Se Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in sconto su Amazon a questo prezzo, automaticamente diventa un prodotto da avere. Un tablet completo sotto ogni punto di vista, dotato addirittura di S Pen, oltre a una scheda tecnica potente.

L'ideale per la produttività, lo studio e ovviamente anche lo svago. Con 130€ di sconto prendi l'edizione WiFi con 64GB di spazio di archiviazione: completa l'ordine adesso per averlo a 269€, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite crolla su Amazon

Nessun compromesso, se non sul prezzo, che è letteralmente crollato. Questo dispositivo, con il suo ampio display da 10,4″ ad alta risoluzione, è perfetto per l'uso intenso in mobilità e non ha paura di intense giornate di utilizzo.

Orientarsi nel panorama dei tablet Android è complesso perché la delusione, nella fascia economica, è dietro l'angolo. Per questo motivo, quando ho scovato in sconto questo eccezionale modello, mi è risultato impossibile non segnalarlo.

Il potente processore octa core Exynos 9611, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, di fatto è perfetto per la produttività, ma anche per lo studio o per lo svago. Sfrutti al meglio quello che il sistema operativo Android, debitamente ottimizzato e personalizzato per l'utilizzo su tablet, senza intoppi o rallentamenti.

Quando finisci di lavorare, goditi un bel film. All'ampio pannello è affiancata una coppia di speaker audio stereo, compatibili con il Dolby Atmos & Sound by AKG. Oppure, se lo desideri, sfrutta l'eccellente S Pen in dotazione per scrivere e disegnare quello che più ti piace: con 4096 livelli di pressione supportati, la precisione sarà impressionante.

Ovviamente, a questo gioiellino non mancano fotocamere e microfoni, per permetterti anche di chiamare e videochiamare senza alcun problema. Praticamente, aggiungendo una tastiera Bluetooth, porti trasformarlo in un vero e proprio PC portatile, ultra leggero e compatto.

Il momento di concederti il tablet top al prezzo di un modello economico è adesso. Completa l'ordine da Amazon per avere Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 269€ appena invece di 399€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.