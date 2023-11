Samsung Galaxy Tab A7 Lite in offerta a 119€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Tra le offerte del volantino di Unieuro Novembre Ti Sorprende vi segnaliamo quella del Samsung Galaxy Tab A7 Lite, in vendita a 119,99 euro invece di 199,99 euro (prezzo consigliato al pubblico). Il dispositivo può essere acquistato anche in 3 rate a interessi zero da 40 euro al mese con Klarna o PayPal. Inoltre, gli utenti che acquisteranno il tablet Samsung sul sito unieuro.it godranno delle spese di spedizione gratuite.

Risparmia 80 euro sull’acquisto del Samsung Galaxy Tab A7 Lite da Unieuro

La promozione del sito di Unieuro, che consente di risparmiare 80 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato, ha per protagonista il modello Wi-Fi nella configurazione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con schermo da 8,7 pollici, capacità della batteria pari a 5.100 mAh e fotocamera posteriore da 8 megapixel. L’articolo è venduto nella colorazione Grigio.

È un tablet votato all’intrattenimento, grazie a un ampio display e le cornici sottili, con un rapporto schermo-corpo elevato. Anche gli utenti appassionati di gaming apprezzeranno il suo design compatto e il peso di appena 366 grammi, a tutto vantaggio della portabilità. A tutto questo si aggiunge il supporto Dolby Atmos, con un potente audio in stereo.

Se lo spazio di archiviazione non dovesse essere sufficiente, è possibile utilizzare una semplice scheda microSD per espandere la capacità di memoria fino a 1 TB. Un ulteriore punto di forza del tablet progettato dalla casa sudcoreana è la ricarica rapida a 15W, grazie alla quale è possibile ricaricare il dispositivo ovunque ci si trovi nel minor tempo possibile.

L’offerta di Unieuro sul Samsung Galaxy Tab A7 Lite terminerà mercoledì 8 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.