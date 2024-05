Google Pixel Tablet: provato in anteprima, cosa ci è piaciuto

Il mercato dei tablet Android si arricchisce di un nuovo protagonista: il Google Pixel Tablet, presentato un anno fa al Google I/O e finalmente disponibile all’acquisto anche in Italia. Questo dispositivo premium combina un design raffinato con potenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, grazie al chip proprietario Google Tensor G2. Andiamo a scoprire nel dettaglio perché il Pixel Tablet potrebbe essere la scelta ideale per chi cerca un’esperienza Android senza compromessi.

Un design che si distingue

Ciò che colpisce fin dal primo sguardo del Pixel Tablet è il suo design unico e ricercato. La scocca è realizzata interamente in alluminio riciclato, con un particolare rivestimento in nano-ceramica che dona al touch una piacevole sensazione simile alla porcellana. Puoi scegliere tra due eleganti colorazioni, Grigio Creta e Grigio Verde, che si adattano a qualsiasi stile e ambiente.

Il tablet sfoggia un generoso display LCD IPS da 10.95 pollici con una nitida risoluzione di 2560 x 1600 pixel in formato 16:10. La luminosità di 500 nit assicura una visibilità ottimale in ogni condizione. Le cornici, seppur non sottilissime, ospitano una fotocamera frontale da 8MP, perfettamente integrata senza notch o fori che interrompono la superficie dello schermo.

Con un peso di soli 493 grammi e uno spessore di appena 8,1 mm, il Pixel Tablet risulta maneggevole e comodo da utilizzare sia in modalità landscape che portrait. I quattro speaker posizionati sui lati offrono un audio avvolgente e di alta qualità per un’esperienza multimediale coinvolgente.

Immagini

Potenza e intelligenza artificiale

Sotto la scocca del Pixel Tablet batte il cuore del potente chip Google Tensor G2, lo stesso che troviamo negli acclamati smartphone Pixel 7 e nel pieghevole Pixel Fold. Questo processore, assistito da 8GB di RAM LPDDR5 e da 128GB o 256GB di storage UFS 3.1, garantisce prestazioni eccellenti in ogni situazione, dall’uso quotidiano alle attività più impegnative come il gaming o l’editing video.

Ma la vera forza del Tensor G2 risiede nelle sue capacità di intelligenza artificiale e machine learning. Grazie agli algoritmi di AI, il Pixel Tablet offre funzionalità esclusive come la Gomma Magica per eliminare elementi indesiderati dalle foto e la Foto Nitida per migliorare la qualità delle immagini. Anche le videochiamate su Google Meet vengono ottimizzate con regolazioni automatiche di illuminazione, sfondi immersivi a 360° e ritocchi in tempo reale per una resa sempre perfetta.

La batteria da 27Wh promette un’autonomia che arriva fino a 12 ore di streaming video con una singola carica.

Un’esperienza software senza rivali

Il Pixel Tablet arriva sul mercato con l’ultima versione del robottino verde, Android 14, e la promessa di almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti da Google. L’interfaccia è stata ottimizzata per sfruttare al meglio il grande schermo, con un multitasking avanzato grazie alla split screen e alla nuova taskbar a scomparsa che permette di passare agilmente tra le app aperte.

Il tablet eredita molte delle apprezzate funzioni smart che hanno reso famosi gli smartphone Pixel, come l’Assistente Google sempre pronto a fornirti informazioni e supporto, la Traduzione Live per comunicare in qualsiasi lingua e la personalizzazione dell’interfaccia con i colori Material You basati sullo sfondo.

Tra le novità esclusive spicca il supporto alla Base con Speaker (acquistabile separatamente o in bundle), che trasforma il Pixel Tablet in uno smart display da scrivania quando non viene utilizzato come dispositivo mobile. Basta appoggiarci il tablet per ricaricarlo in modalità wireless e sfruttare gli speaker potenziati che amplificano i bassi di ben 4 volte. In questa modalità, il Pixel Tablet diventa un vero e proprio hub per la smart home, permettendoti di controllare tutti i dispositivi connessi, riprodurre musica e video, visualizzare le tue foto o interagire con l’Assistente Google a mani libere. È anche il primo tablet a integrare il Chromecast per trasmettere i contenuti in streaming sul televisore.

Prova in anteprima e caratteristiche

Abbiamo avuto il piacere di testare in anteprima il Google Pixel Tablet e si è rivelato un dispositivo versatile e affidabile sia nell’uso lavorativo che nell’intrattenimento. Il design è davvero premium, con la finitura in nano-ceramica che lo rende piacevole da impugnare e resistente allo stesso tempo. Lo schermo generoso e la configurazione quad-speaker lo rendono perfetto per godersi film e serie TV, mentre la potenza del processore Tensor G2 assicura performance al top con qualsiasi app o gioco.

Ma sono le funzioni smart abilitate dall’intelligenza artificiale a fare davvero la differenza rispetto ad altri tablet, in particolare, le funzionalità legate alla fotocamera: la Gomma Magica fa miracoli nel rimuovere dettagli indesiderati dagli scatti e la Foto Nitida è in grado di migliorare immagini sfocate o mosse in un istante. Anche le videochiamate su Meet mi hanno sorpreso per la qualità eccezionale, con la luce adattiva, gli sfondi immersivi e la messa a fuoco automatica sul soggetto.

Utilissima anche la Base con Speaker, che ricarica il tablet e lo rende un versatile smart display. È diventata la mia sveglia e il mio centro di controllo per tutta la casa intelligente. L’integrazione dell’Assistente Google è davvero a prova di futuro. L’unica piccola critica riguarda la posizione della fotocamera posteriore che, quando il tablet è inserito nella base, punta verso il basso, rendendola inutilizzabile.

Nonostante un uso intenso, mescolando lavoro e svago, l’autonomia si è rivelata eccellente: sono riuscito ad arrivare sempre a fine giornata con almeno il 30% di batteria residua. E che dire del software? Android 14 è perfettamente ottimizzato per i tablet, con un’interfaccia che sfrutta al massimo lo spazio dello schermo, il multitasking a vista e le personalizzazioni con i Material You.

Caratteristiche Specifiche Display LCD IPS da 10.95 pollici, risoluzione 2560 x 1600, formato 16:10, luminosità 500 nit Processore Google Tensor G2 RAM 8GB LPDDR5 Storage 128GB o 256GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore 8MP con flash LED Fotocamera anteriore 8MP Sicurezza Chip Titan M2 Connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, UWB, connettore magnetico a 4 pin Audio Quattro speaker Batteria 27Wh, fino a 12 ore di streaming video Dimensioni 258 x 169 x 8,1 mm Peso 493 grammi Sistema operativo Android 14 Aggiornamenti garantiti Almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Colorazioni Grigio Creta, Grigio Verde Accessori Base con speaker, cover, Pixel Buds-A Series

Disponibilità e prezzi per l’Italia

Il Google Pixel Tablet è finalmente ordinabile anche in Italia a partire dal 14 maggio 2024 in due tagli di memoria: 128GB a 499€ e 256GB a 619€. C’è anche la possibilità di acquistarlo in bundle con la Base Speaker a un prezzo di 599€ per la versione 128GB e 719€ per quella da 256GB, con un risparmio di 80€ rispetto all’acquisto separato.