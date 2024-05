Lenovo Tab M11, oggi risparmi 50€: un ottimo tablet Android iper-versatile

Il Lenovo Tab M11 è una soluzione eccellente nel segmento dei tablet di fascia media, offrendo un pacchetto ben bilanciato di prestazioni e caratteristiche a un prezzo competitivo. Oggi è in offerta su Amazon con un risparmio di 50€ sul suo prezzo di lancio: lo paghi solo 205€!

Equipaggiato con uno schermo IPS LCD da 11 pollici con una risoluzione di 1920×1200 pixel e un tasso di aggiornamento di 90Hz, il Tab M11 offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata, adatta sia per il consumo di media che per la scuola e l’università.

Dal punto di vista della performance, il tablet è alimentato dal processore MediaTek Helio G88, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di storage, espandibile tramite microSD. Queste specifiche lo rendono adatto per attività quotidiane, anche nel multitasking.

La batteria da 7040mAh supporta fino a 10 ore di riproduzione video, garantendo una durata sufficiente per coprire un’intera giornata di lavoro o studio senza necessità di ricarica frequente. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida consente di ridurre i tempi di inattività quando il dispositivo necessita di energia​.

In termini di software, il Tab M11 viene venduto con Android 13 e la possibilità di aggiornare l’OS alle versioni successive. Lenovo ha integrato diverse app di produttività per migliorare l’efficienza, tra cui Nebo per la conversione delle note e MyScript Calculator 2, rendendolo un dispositivo versatile per studenti e professionisti. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando!