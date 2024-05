Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta: il prezzo scende a soli 185,99€ (-40%)

Il Samsung Galaxy Tab A9+ si presenta come un’opzione eccellente per chi è alla ricerca di un tablet funzionale a un prezzo accessibile. Attualmente in offerta su Amazon a soli 185,99€, con uno sconto del 40% sul prezzo di lancio, il Galaxy Tab A9+ offre un valore notevole per il suo costo.

Sotto il cofano, il Tab A9+ è alimentato dal chipset Qualcomm OctaCore 2.2, che offre prestazioni solide per la maggior parte delle applicazioni e giochi. Accompagnato da 4GB di RAM e 64GBdi memoria interna, espandibile fino a 1TB con microSD, il tablet è ben equipaggiato per gestire multitasking e archiviazione di grandi quantità di dati .

La batteria da 7040 mAh promette una lunga durata, anche con uso intensivo, rendendo il Galaxy Tab A9+ un compagno affidabile per lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti.

A brillare particolarmente è il suo ottimo display da 11 pollici, con una risoluzione di 1920×1200 pixel, che offre una densità di pixel di 207 PPI. Questo schermo TFT LCD è luminoso e offre colori vivaci e angoli di visione adeguati, rendendolo adatto sia per la visione di contenuti multimediali che per l’uso quotidiano.

Con un prezzo attualmente scontato del 40% su Amazon, a 185,99€, il Samsung Galaxy Tab A9+ è un ottimo tablet con un bilanciamento perfetto tra prestazioni e prezzo competitivo.