Samsung Galaxy Tab A7 Lite: con soli 109€ sarà TUO (solo su Amazon)

Oggi vogliamo parlarti di un tablet economico, versatile e conveniente di casa Samsung; si chiama Galaxy Tab A7 Lite e se sei alla ricerca di un prodotto con cui guardare le serie TV in streaming, con il quale leggere le notizie online, gestire i social network e non solo, questo è proprio ciò di cui potresti avere bisogno. Offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, e lo trovi su Amazon in promozione a soli 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Fai presto e non lasciartelo sfuggire; corri a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; a questa cifra è un best buy incredibile. Costa pochissimo ma offre davvero tanto. Con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso anche al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Il modello in questione ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine; il Samsung Galaxy Tab A7 Lite dispone di un design leggero e compatto, ed è perfetto per essere portato ovunque tu voglia. Ha un display da 8,7 pollici, abbastanza grande da offrire un’esperienza di visualizzazione coinvolgente, ma anche piccolo al punto giusto da poter essere tenuto comodamente in mano o trasportato in borsa senza problemi. Sotto la scocca è equipaggiato da un processore octa-core, così sarai in grado di godere di prestazioni fluide e reattive al fine di soddisfare le tue esigenze quotidiane. Lo schermo è nitido e luminoso, ed è ottimo sia per vedere le serie TV che per giocare a videogame da mobile. La batteria permette di godere di un’autonomia degna di nota e si ricarica rapidamente con la fast charge via USB Type-C. Potrai usare il tablet per ore senza doverlo ricaricare frequentemente. Il sistema operativo One UI basato su Android dispone di tante features di punta; pensiamo al multi-windows per adoperare di più app in contemporanea. Ha 4 GB di RAM e 64 di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD.

A soli 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da comprare immediatamente: non lasciarti sfuggire il Samsung Galaxy Tab A7 Lite.