Samsung aggiorna questi smartphone del 2017: tutte le novità

Dopo l'arrivo dei numerosi aggiornamenti di sicurezza per Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S20 FE e la beta 4 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy Note20/Note20 Ultra, in queste ore il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l'update con le patch di sicurezza di novembre per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+.

Arrivano le patch di novembre per Samsung Galaxy S8

Sì, avete capito bene. L'incredibile serie di smartphone di fascia alta del 2017 è ancora oggi supportato dalla compagnia di Seul, a rimarcare l'incredibile e ottimo lavoro che l'azienda sta svolgendo in questi anni per quanto riguarda il supporto dei suoi device più vecchi.

Le informazioni pubblicate in rete indicano che i sopracitati smartphone Android stanno ricevendo in Francia il firmware G95xFXXUCDUK1, il che ci porta a presumere che ben presto sbarcherà anche qui da noi in Italia. Se possedete uno tra i due smartphone Samsung, potete controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

