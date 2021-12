Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna: ecco le novità dell'update

Samsung Galaxy A52s 5G riceve le patch di sicurezza di dicembre, entrando così a far parte della sempre più nutrita lista dei device del colosso sudcoreano a montare le più recenti correzioni di sicurezza rilasciate da Google (per la parte Android) e da Samsung (per la parte della One UI). Il dispositivo sta ricevendo il firmware A528BXXS1AUL1 in Nuova Zelanda – potrebbero volerci diverse settimane prima che la build arrivi qui da noi in Italia -, proprio come abbiamo visto anche per l'aggiornamento di Samsung Galaxy A50.

Ecco le patch di dicembre per Samsung Galaxy A52s 5G

Gli utenti muniti dell'ottimo medio gamma di Samsung possono controllare la disponibilità della build tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. In alternativa, il sistema vi notificherà automaticamente la disponibilità della aggiornamento OTA con una notifica di sistema.

Conviene acquistare Samsung Galaxy A52s 5G

La serie Galaxy A(x) di Samsung rappresenta sempre di più la categoria di punta degli smartphone del colosso sudcoreano. Non solo sono i device più comuni e più venduti, ma possono contare su un incredibile bilanciamento delle prestazioni e del prezzo di listino. Samsung Galaxy A52s 5G è un signor smartphone, uno tra i migliori del 2021 nella fascia medio-alta, e potete acquistarlo in offerta su Amazon fin da subito.