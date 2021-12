Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna: ecco le novità della One UI

L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy S20 FE è attualmente in fase di rilascio sull'ottimo smartphone Android del colosso sudcoreano, uno tra i device meglio riusciti degli ultimi anni e incredibilmente amato dai suoi utenti. Il firmware G780FXXS8CUKA è attualmente in fase di rilascio in Nuova Zelanda e in altri Paesi: conoscendo i piani di rilascio di Samsung, potrebbero volerci un paio di settimane prima che la build sbarchi anche in Europa e nel nostro Paese.

Samsung Galaxy S20 FE riceve l'aggiornamento alle patch di dicembre

Oltre alle sopracitate patch di sicurezza di dicembre, che includono le correzioni del sistema operativo Android da parte di Google e della One UI da parte di Samsung, è lecito aspettarsi anche piccole ottimizzazioni e miglioramenti sotto il cofano per velocizzare il device e migliorare l'esperienza generale di utilizzo.

Ha senso acquistare Samsung Galaxy S20 FE?

Ha ancora senso acquistare Samsung Galaxy S20 FE quest'oggi, soprattutto tenendo conto che a breve uscirà Samsung Galaxy S21 FE? Dal nostro punto di vista sì, a maggior ragione se consideriamo il prezzo a cui è possibile acquistarlo su Amazon. Il device può contare su una ottimizzazione incredibile e su un hardware in grado di garantire una buona esperienza utente per anni a venire; inoltre, secondo la timeline di lancio della One UI 4.0 con Android 12, il device riceverà il nuovo OS di Google già nei prossimi mesi.

